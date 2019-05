Moringens Serie hält an

Fußball-Kreisliga

+ © Ottmar Schirmacher Vorsicht, Stolperfalle! Auetals Marian Müller (blauer Dress) gerät gegen Sudheims Cedric Echter ins Straucheln. Ganz astrein ist die Szene vom TSVer nicht. © Ottmar Schirmacher

Northeim – In der Fußball-Kreisliga hält die Erfolgsserie des SV Moringen nach dem 8:0-Sieg am Sonntag über den TSV Edemissen weiter an. Den höchsten Tagessieg landete der SV Höckelheim mit 11:1 bei Schlusslicht SSV Nörten-Hardenberg II.