Bonaforther SV will Defensive stärken

Dzevad Gracic, hier noch im Shirt des Tuspo. © Schröter, Per

Viele Jahre gehörte er als Spieler und Trainer praktisch zum Inventar des Tuspo Weser Gimte. Doch jetzt ist Dzevad Gracic für den Bonaforther SV zuständig.

Bonaforth – Am Wochenende startet Bonaforth in der 1. Fußball-Kreisklasse mit seiner neuen Mannschaft in die Saison.

Zum Auftakt erwartet er den VfB Sattenhausen (So., 15 Uhr). Gespielt wird am Rattwerder, da der Bonaforther Platz saniert wird. Der Umzug in die Kernstadt dürfte die gesamte Saison dauern. „Das hat insofern einen Vorteil, da wir nicht mehr auf demselben Rasen trainieren müssen, auf dem dann am Wochenende gespielt wird. Das dürfte der Technik der Mannschaft entgegenkommen, die auf dem Acker in Bonaforth oft in ihren gut gemeinten Offensivbemühungen ausgebremst wurde.

Gracic war in den vergangenen Wochen in erster Linie damit beschäftigt, die körperlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison 2023/24 zu legen. In Bonaforth ist das nicht gerade leicht, denn viele Spieler sind während der Sommerferien für längere Zeit auf Besuch in der alten Heimat. „Uns kam es deshalb auch gelegen“, so Gracic, „dass unsere ersten Spiele verlegt worden sind. Da hatten wir mehr Zeit zur Vorbereitung.“

Nach seiner Zeit in Gimte – zuletzt mit dem Abstieg aus der Kreisliga – wollte Gracic eigentlich für eine gewisse Zeit vom Fußballgeschehen abschalten. Als dann aber Cem Polat und Michael Trapp ihn fragten, ob er sich ein Engagement vorstellen könne, erwachte doch wieder der Ehrgeiz.

Der neue Trainer kümmerte sich zunächst einmal um das Defensivverhalten, denn das Motto müsse zunächst einmal lauten: Sicherheit geht vor! Dieses Konzept sollen auch die beiden Neuzugänge annehmen, die beide aus Gimte kamen (Yannik Fritsch und Ali Youssef). „Sie haben auch in Gimte bewiesen, dass man sich auf sie verlassen kann“, so Gracic weiter. Für das erste Heimspiel hofft er auf einen erfolgreichen Start und auch auf Zuschauer, die sich wohl erst mal an die neue Spielstätte richtig gewöhnen müssen. Mit Blick auf die nun anstehende Saison, so Gracic, wolle der Verein auch versuchen eine Bewirtung für die Zuschauer auf die Beine zu stellen. (Manuel Brandenstein)