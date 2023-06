0:3 im „Endspiel“: SC Willingen sitzt nach

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Die Leere nach dem Schluss: Der Willinger Florian Heine sitzt enttäuscht auf dem Rasen, hinter ihm feiern Spieler der SG Kleinalmerode ihr Glück des Klassenerhalts. © Artur Worobiow

Der SC Willingen muss Extraschichten schieben für den Klassenerhalt, und der TSV Altenlotheim II besetzt die letzte freie Stelle auf der Meisterliste des Fußballkreises Waldeck: Zwei Schlaglichter des letzten Spieltags der Saison. Doch es gab noch mehr.

Korbach - 400 Zuschauer im Uplandstadion, und ziemlich genau die Hälfte davon feierte. Es waren die Anhänger der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Ihre Mannschaft sicherte sich mit dem 3:0 (1:0)-Sieg in Willingen eine weitere Spielzeit in der Verbandsliga Nord. Der SCW dagegen startet am Mittwoch im Heimspiel gegen Eintracht Baunatal den Versuch, die Klasse über die Relegation zu halten.

Mit seinem Treffer in der 37. Minute gelang Kevin Hühold in Schwalefeld das, was die Willingen unter allen Umständen vermeiden wollten: in Rückstand zu geraten. Diesem Treffer liefen sie ein Stunde lang vergeblich hinterher. Der Doppelpack von Florian Baldauf kurz vor dem Ende war dann das Resultat einer finale Alles-oder-Nichts-Taktik der Gastgeber. Sie endete in tiefer Enttäuschung.

Altenlotheim nach 1:0-Sieg Meister vor der SG Fürstenberg

Zittern bis zum Schluss musste die Altenlotheimer „Zweite“, ehe sie den Meistertitel in der Kreisliga B in trockenen Tüchern hatte. Mit 1:0 (1:0) behielt sie beim TSV Ehringen die Oberhand. Kurz vor Schluss knallte ein Ehringer Ball an die Latte; erst danach löste sich die Spannung bei der Gruppenliga-Reserve, die damit als Meister in die A-Liga zurückkommt. Sie behauptete ihren Vorsprung von einem Zähler vor der SG Fürstenberg/Immighausen, deren 8:0-Statement in Sachsenhausen vergeblich war.

Zweiter Begleiter des TSV auf dem Weg nach oben ist neben Vize Fürstenberg/Immighausen die SG Neudorf/Hesperinghausen/Helmighausen. Zwar erzielte sie nur ein 1:1 in Massenhausen, aber Rivale SV Gembeck quittierte eine 1:5-Niederlage beim VfR Volkmarsen II.

Die Gastgeber vermieden mit diesem überraschenden „Dreier“ den Abstieg - in die C-Liga geht‘s statt dessen für die SV Freienhagen/Sachsenhausen II. Sie ist punktgleich mit dem VfR, und weil der direkte Vergleich mit jeweils einem Erfolg bei 6:6 Toren ebenfalls nichts zur Entscheidung beiträgt, muss das Torverhältnis herangezogen werden - die Volkmarser haben mit 54:100 das deutlich bessere als die SV (40:101).

Vasbeck/Adorf verliert zum Auftakt

Einen herben Fehlstart in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga erlebte die die SG Vasbeck/Adorf. Mit 0:4 (0:1) unterlag der Waldecker Vizemeister der SG Neukirchen/Röllshausen (Schwalm-Eder) überdeutlich. Vor 180 Zuschauern bekamen die Diemelseer eine Lehrstunde in Sachen Effizienz erteilt. Ricardo Seck und Tim Koch wechselten sich bei den Gästen als Torschützen ab.

In der zweiten Begegnung setzte sich die FSG Weidelsburg mit 2:0 gegen die SG Meßner durch. Am Mittwoch geht die Runde für Vasbeck/Adorf beim Kasseler Vizemeister TSG Wilhelmshöhe weiter. (mn)