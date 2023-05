Nach 1:1 gegen FC Homberg: TuSpo Mengeringhausen hält Abstand nach unten

Quertreiber: Dennis Jakob (Mengeringhausen) möchte mit dieser Luftnummer verhindern, dass der Homberger Marvin Schmidt freie Bahn hat. © Artur Schöneburg

In einem schwachen Gruppenligaspiel trennten sich der TuSpo Mengeringhausen und der FC Homberg 1:1 (0:0).

Mengeringhausen – Durch das Remis behält der TuSpo einen komfortablen Abstand zu den Abstiegsrängen, während der FCH weiterhin um den Verbleib in der Gruppenliga zittern muss.

Nico Müller und Daniel Sinemus mussten bei Mengeringhausen beruflich bedingt kurzfristig passen, dafür bildeten Yannic Weiss und der reaktivierte Denny Benndorf das Innenverteidiger-Duo.

Beide Mannschaften agierten vor allem im ersten Spielabschnitt meist mit langen Bällen und die wenigen Torchancen resultierten aus Standards oder Fernschüssen. Dominik Lüdtke probierte es in der 20. Minute erstmals aus 20 Metern, sein Schuss verfehlte aber klar das Ziel. Knapper war es da schon auf der Gegenseite beim Abschluss von Florian Seitz, aber sein Freistoß aus 18 Metern strich haarscharf am Winkel vorbei.

Trainer Hintschich über zu viele Freistöße verärgert

Die Gäste kamen nach dem Seitenwechsel etwas besser ins Spiel. In der 49. Minute hatten sie bereits den Torschrei auf den Lippen, aber der Schuss vom eingewechselten Leon Vollmer traf nur das Gestänge hinter dem Tor. Die Führung der Homberger dann in der 57. Minute. Seitz brachte aus dem Halbfeld einen Freistoß in den Strafraum, wo Alexander Depperschmidt mit einem Flugkopfball vollendete. Vor allem diese unnötigen Freistöße waren es, die TuSpo-Coach Oliver Hintschich ärgerten.

Aufregung in der 68. Spielminute. Pascal Löhndorfs Freistoß in den Strafraum, köpfte Benndorf zum vermeintlichen Ausgleich ein. Abseits, entschied der Schiedsrichter. Glück danach für Mengeringhausen, als Keeper Moritz Föll im direkten Gegenzug einen Schuss von Nick Körber mit einer Glanzparade zur Ecke lenken konnte.

Schönster Spielzug führt zum Ausgleich

Nach dem schönsten Spielzug dieser Begegnung doch noch der Ausgleich für die Grün-Weißen in der 75. Minute. Tim Sommer bediente mit einem herrlichen Diagonalpass Pascal Löhndorf, der den Ball annahm und im Tor unterbrachte.

„Wir haben stabil und ordentlich verteidigt. Mengeringhausen hat in diesem Jahr erst ein Spiel verloren. Ich bin mit dem Punkt nicht unzufrieden“, gab Florian Seitz nach dem Spiel an. Während sein Gegenüber Oliver Hintschich mit dem Auftreten seiner Mannschaft haderte: „Diese schwache Leistung hat sich nach der Trainingswoche leider abgezeichnet. Das einzig Gute ist, dass sich an diesem Wochenende die Tabellensituation für uns nicht verändert hat.“

Hintschich hofft auf eine Leistungssteigerung am kommenden Mittwoch im Nachholspiel beim TSV Mengsberg. (mri)