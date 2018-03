Nach Spielausfällen: Heimische Fußballer weichen auf Kunstrasen aus

Kassel. Spielausfälle haben die heimischen Fußballer unter Druck gesetzt. Manche Vereine stehen noch vor vielen Nachholspielen. Weitere Absagen sind unerwünscht, deswegen wird jetzt auf Kunstrasen gespielt.

Eine Aktion betroffener Vereine führte zuletzt zur Entlastung des Spielplans. Sie verzichteten auf den Heimvorteil und trugen die Partien anstatt auf dem heimischen Rasenplatz auf einem fremden Kunstrasen aus. Wir beantworten wichtige Fragen rund um das Thema.

Welche Klubs sind denn auf andere Kunstrasenplätze ausgewichen?

Allen voran war die Verlegung des Verbandsliga-Derbys zwischen dem TSV Rothwesten und SV Kaufungen in aller Munde. Auf Initiative von TSV-Vorstand Gerhard Siewert wurde das Spiel auf den Kunstrasenplatz nach Vellmar verlegt. Im Anschluss traten in der Kreisoberliga noch Rothwesten II und Fortuna Kassel an.

An diesem Wochenende spielte der CSC 03 Kassel in der Verbandsliga zwar auf der Jahnkampfbahn, aber in diesem Winter absolvierten die Rothosen bereits drei Begegnungen auf dem Kunstrasen der Waldauer Wiesen. An diesem Spieltag wich die zweite Mannschaft aus. Auf Initiative des beim Städtischen Sportamts beschäftigten Spielertrainers Sebastian Dietzel trat der CSC II am Sonntag im Nordstadtstadion gegen Ihringshausen an.

Gab es auch in anderen Kreisen Spielverlegungen?

Fast zum Alltag gehört derzeit im Werra-Meißner- Kreis die Verlegung von Partien auf den Kunstrasenplatz in Reichensachsen. Dort trug die SV 07 Eschwege gegen Rothwesten bereits seine zweite Partie in der Verbandsliga aus. Der SVA Weidenhausen spielte am Sonntag dort erst mit der ersten Mannschaft in der Verbandsliga, danach mit der zweiten in der Gruppenliga. Im Gegensatz zu den Kasseler Vereinen müssen die „Gastgeber“ in Reichensachsen eine Platzmiete bezahlen.

Wie sind die Reaktionen nach den Heimspielen auf fremden Plätzen?

Die sind unterschiedlich. Lothar Alexi, Trainer von Verbandsligist CSC 03, ist einerseits froh, die Partien auf den Waldauer Wiesen bestritten zu haben. Sonst stünden noch mehr Nachholspiele an. Er sagt aber auch: „Auf dem kleinen Platz war es uns nicht möglich, unser Spiel zu entfalten.“ Für Rothwestens Siewert ist es eine gelungene Aktion. „Zwar ist der organisatorische Aufwand sehr groß. Aber auch wenn der sportliche Erfolg ausblieb, würden wir es wieder tun“, sagte er trotz der Niederlagen der beiden TSV-Teams.

Und was ist bei der TSG Wellerode los?

Die Welleröder haben derzeit keine sportliche Heimat. Die Anlage an der Söhrekampfbahn wurde im Winter von einem Rudel Wildschweine heimgesucht. Dies hat zur Folge, dass in nächster Zeit auf der Anlage Fußballspielen nicht möglich ist. Daher sind sie auf den Kunstrasenplatz in Lohfelden ausgewichen.

Wo gibt es Kunstrasenplätze in Kassel und Umgebung?

Gute Bedingungen bietet die Stadt Kassel mit zwei Plätzen im Nordstadtstadion sowie Feldern in Harleshausen, Wilhelmshöhe, auf den Waldauer Wiesen und den Giesewiesen. Auf letztgenannter Anlage wird sogar an einem zweiten Feld gearbeitet. Für Sandershausen und Heiligenrode hält die Gemeinde Niestetal den Platz an der Karl-Marx-Straße vor. Auch in Lohfelden, Vollmarshausen und Kaufungen sind die Möglichkeiten bestens.

Vorzüglich sind die Bedingungen in Baunatal. Am Parkstadion, an der Langenbergkampfbahn Großenritte und am Waldsportplatz Rengershausen gibt es Kunstrasenplätze. Zudem verfügt Hertingshausen über einen Platz mit Hybridrasen (durch künstliche Fasern verstärkter Naturrasen).

Was sagt der Klassenleiter zu den Verlegungen?

Horst Riemenschneider ist hocherfreut von der Initiative der Vereine. Der Klassenleiter der Verbands- und Gruppenliga sagt: „Wären Rothwesten und der CSC nicht selbst tätig geworden, hätten wir ein paar Probleme mehr.“