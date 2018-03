Nachholspiele: Jetzt wird es richtig eng

Derzeit Alltag auf den Sportplätzen: Am Wochenende konnte im Fußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen kein einziges Spiel ausgetragen werden. Die Böden sind wie hier in Wettesingen gefroren, Äste flogen aufgrund heftiger Winde auf den Rasen.

Hofgeismar/Wolfhagen. „Spielausfälle können wir uns kaum noch leisten“ sagte Oaf Hamel, der stellvertretende Kreisfußballwart im Kreis Hofgeismar-Wolfhagen und Klassenleiter der Kreisoberliga.

Das war vor zwei Wochen. Schon damals war die Situation ernst. Spielausfälle hatten das Programm der Fußballer kräftig durcheinander gewirbelt. Seither wurde es nicht besser. Im Gegenteil: Auch an den beiden vergangenen Wochenenden fanden kaum Spiele statt. Gestern fielen sogar alle Begegnungen von der Kreisoberliga bis zur C-Liga den Witterungsbedingungen zum Opfer. Die Folge: Es wird teilweise richtig eng. Am stärksten betroffen von den heimischen Teams sind Weidelsburg, Grebenstein II und Ersen. Die Kreisoberligisten haben noch den Großteil der Saison vor sich. Seit Rundenbeginn im August, also in knapp acht Monaten, spielten sie elfmal. In den verbleibenden neun Wochen müssen sie 17 mal spielen. Entsprechend sieht der Spielplan aus.

Weidelsburg beispielsweise hat in den zehn Tagen von 4. und 13. Mai vier Begegnungen zu absolvieren. Ähnlich sieht es für Ersen aus: Von 8. bis 18. April wird das Schlusslicht der Liga vier mal antreten. Für den TSV werden es wohl die Tage der Wahrheit, denn zu den Gegner zählen mit Weser/Diemel und Grebenstein II zwei Mannschaften, die ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen.

Das sei weder ein Vorteil noch ein Handicap, sagt Gerhard Rüddenklau, der Vorsitzende des TSV Ersen. „Die anderen Vereine haben dasselbe Problem.“ Insgesamt aber sei es eine Katastrophe, dass bislang so wenig Spiele ausgetragen werden konnte.

Die Trainingsbeteiligung sei zwar gut, auch konnten über 20 Einheiten absolviert werden, aber meistens geht es dabei um Kondition. Ein Training auf dem Platz sei eben nicht möglich.

Ab dem Wochenende, wenn wieder gespielt werden kann, möchte man jedenfalls das Ziel Klassenerhalt angehen. „Ich hoffe, wir fassen gleich gut Tritt.“

Die Situation am Tabellenende ist relativ überschaubar. Ersen kann, den letzten Platz aus eigenger Kraft verlasssen, wenn der TSV die Nachholspiele gewinnt. Weser/Diemel wäre dann überholt, Carlsdorf und Grebenstein II allerings noch nicht.

Eine richtige Schieflage hat die Tabelle im Mittelfeld. Der Achte, Weidelsburg hat sechs Spiele weniger als der Vierte, Dörnberg II, den er damit locker überflügeln könnte. Selbst den Tabellendritten Balhorn II würde Weidelsburg verdrängen, würde die FSG die drei Spiele Rückstand in neun Punkte verwandeln können.

Felsenfest auf Rang eins steht hingegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Selbst wenn sie ihre Nachholspiele verliert, bleibt sie Erster. Kommt sie am hingegen einigermaßen gut aus der diesmal äußerst langen Winterpause, wird es für die Konkurrenz schwer, den Rückstand aufzuholen. Am Donnerstag kommt der TuSpo Grebenstein II zu den Vereinigten. Dann kann die SG gleich ein Ausrufezeichen setzen. „Ich bin gespannt, ob gespielt werden kann“, sagt Udo Flörke, Vorsitzender des VfL Wettesingen. „Das Wetter ist richtig übel.“ Aufgrund der schlechten Wetter- und Platzverhältnisse trainierte der Spitzenreiter nur auf dem Nebenplatz in Wettesingen oder hielt sich mit Laufübungen fit. Spielpraxis sammelte die SG kaum. Lediglich einmal, bei einem Testspiel auf Kunstrasen in Warburg, konnte der Tabellenführer seine Form überprüfen. Flörke wisse deshalb nicht, wo die Mannschaft stehe, ist sich aber sicher: „Die Jungs brennen auf ihren ersten richtigen Einsatz in 2018 und wollen mit einem Sieg ihre Ambitionen auf den Titel unterstreichen.“