Zunker sieht seine Zukunft in Berlin

Von: Manuel Brandenstein

Mai 2022: Freude bei Maximilian Zunker und den Fans des KSV nach dem abschließenden Spiel gegen Gießen (3:0). Rechts Kevin Nennhuber. © Schachtschneider

Gimtes langjähriger Torhüter Maximilian Zunker bleibt auch nach seinem Abschied von Regionalligist KSV Hessen Kassel abenteuerlustig. Der 28-Jährige sieht seine Zukunft nun aber in Berlin.

Kassel/Münden – In der Hauptstadt hat Maximilian Zunker einen Job gefunden und Anfang Juli eine Wohnung in Kreuzberg bezogen. „Es ist natürlich ganz anders als in Münden oder Kassel, aber mir gefällt es sehr gut hier.“ Seinen neuen Verein kann er noch nicht verraten. „Es wird aber auf einer ähnlichen Ebene ablaufen wie zuletzt in Kassel“, sagt der gebürtige Mündener.

In Kassel hatte er nebenbei für ein Kreditinstitut gearbeitet; in der restlichen Zeit drehte sich fast alles um Fußball. 65-Mal stand er im Kasten der Kasseler Löwen. Den größten Teil davon in den drei Jahren zwischen 2019 und 2022. Nur in der zurückliegenden Spielzeit, als der KSV knapp dem Abstieg entkam, lief es weniger gut für ihn.

Das vom Verein ausgegebene Ziel, in der Regionalliga wieder oben angreifen zu wollen, musste schon früh einkassiert werden. „Nach Platz sieben im Vorjahr konnte der Verein nicht sagen, nur um den Klassenerhalt spielen zu wollen. Aber es war jedem klar, dass wir nicht mit Vereinen wie Ulm mithalten können, die deutlich bessere Voraussetzungen hatten und Profifußball anbieten konnten.“ Immerhin geht es für Kassel in der Viertklassigkeit weiter, nur halt ohne Maximilian Zunker. Der Verein wollte zwar den Vertrag verlängern, „aber so wie es zuletzt für mich gelaufen war, war das keine Option mehr. Schließlich hatte ich ja öfter nur auf der Tribüne gesessen“, so der 1,93-Meter-Mann.

In der Saison zuvor – 2021/2022 – hatte auch bei Zunker fast alles gestimmt. In den von der HNA jährlich ausgegebenen Spieler-Zeugnissen hieß es: „Zunker blieb sogar achtmal ohne Gegentreffer. Von 16 Partien mit ihm im Tor verlor der KSV nur drei. Ein mehr als nur solider Vertreter, der gezeigt hat, warum sich der KSV auf der Torhüterposition auch im kommenden Jahr keine Sorgen machen muss.“

In der Hessenligasaison 2019/20 war er nach seinem Wechsel vom FSC Lohfelden erstmals zwischen die Pfosten gekommen. Im Spiel gegen Steinbach hatte sich Stammtorhüter Niklas Hartmann verletzt, Zunker bekam seine Chance und blieb beim 2:0 ohne Gegentreffer. Danach gehörte er zur Startelf. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga stellten er und seine Mannschaftskameraden die großen Unterschiede zur Oberliga fest. Zugute kamen ihm die Torwarttrainer, die ihn im Training auf das geforderte Niveau gebracht hätten. „Fast jedes Regionalligaspiel habe ich Michael Gibhardt und Christoph Wiegand zu verdanken“, sagt Zunker.

Einen absoluten Höhepunkt erlebte Zunker ausgerechnet in der vergangenen Saison, als er seinen Stammplatz eigentlich schon an Nachwuchsmann Nicolas Gröteke verloren hatte. Ab Mitte September kam er noch einmal in sechs aufeinanderfolgenden Spielen zum Einsatz, ehe eine Rote Karte gegen Ulm ihn endgültig aus dem Spiel nehmen sollte. Doch zuvor gehörte er zu jener Elf, die erstmals seit Jahrzehnten auf dem Bieberer Berg in Offenbach gewann (1:0). „Es war wirklich eines der größten Erlebnisse, einmal vor einer solchen Kulisse zu spielen und auch noch zu gewinnen“, sagt der Keeper. Der Wechsel nach Berlin bedeutet einen neuen Lebensabschnitt. „Ich glaube, es war jetzt der Zeitpunkt, etwas Neues zu beginnen“, so Zunker. Und sein neuer Verein dürfte auch bald öffentlich werden. (Manuel Brandenstein)