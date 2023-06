Neukirchen/Röllshausen schafft nach 12 Jahren Rückkehr in Gruppenliga

Von: Ralf Ohm

Der Aufsteiger in die Gruppenliga: die SG Neukirchen/Röllshausen mit (stehend v.l.) Moritz Kretschmer, Edvin Gering, Fabian Seck, Jannis Diehl, Arnold Weich, Leonard Schröder, Maurice Schubert, Julian Dietz, Trainer Sergej Schlese, Vorstand Kurt Hoos. (knieend) Paul Kalbfleisch, Alexander Hauck, Paolo Weiher, Constantin Trümner, Kai Luca Ponzer, Eric Werz, Maximilian Walter und Spielertrainer Ricardo Seck. © Bernd Krommes

Sie sind zurück, die Fußballer der SG Neukirchen/Röllshausen. Nach 12 Jahren. Und einigen gescheiterten Anläufen. „Wir waren mehrfach knapp dran“, sagt SG-Abteilungsleiter Biernacki. Nun sind sie drin, in der Gruppenliga. „Und zurück gekommen um zu bleiben“, wie Ricardo Seck versichert.

Neukirchen/Röllshausen - Der Spielertrainer, der daran nicht ganz unbeteiligt ist. „Ich versuche der Mannschaft auf und neben dem Platz zu helfen“, beschreibt der 32-jährige B-Lizenz-Inhaber seine Mission, nachdem er vor zwei Jahren vom 1. FC Schwalmstadt zu seinem Heimatverein zurück gekehrt war. Zumindest spektakulärer war seine Hilfe in der abgelaufenen Saison auf dem Platz. An 62 (32 Tore und 30 Vorlagen) von 95 Toren der SG war der ehemalige Hessenliga-Spieler beteiligt und damit der Protagonist des besten Sturms der Liga. Ganz im Sinne seiner Trainerphilosophie: „Die Jungs haben genauso wie ich einfach Lust nach vorne zu spielen.“

Neben dem Platz hat 2019 Sergej Schlese das Zepter übernommen. Und mit dem Aufstieg seine Aufbauarbeit gekrönt. „Wir haben ganz auf den Nachwuchs aus der Region gesetzt und damit nach mehreren Anläufen Erfolg gehabt“, beschreibt Adam Biernacki das Konzept des Ex-Alsfelders und des Vereins.

In dieser Saison bildeten bis auf wenige 30er (u.a. Andreas Hauck, Arnold Weich und Ricardo Seck) fast nur Jungspunde um die 20 den in der Breite sehr gut aufgestellten Kader. Dem auch einige „Aussetzer“ (Schlese) verziehen wurden. „Das sind uns gegen Mannschaften, die sich fast komplett hinten reingestellt haben, keine Lösungen eingefallen“, erklärt Ricardo Seck einige schmerzhafte Derbypleiten wie bei der Spvvg. Zella/Loshausen oder auch der SG Immichenhain/Ottrau.

Auffällig: In der Auswärtstabelle belegt der Vize-Meister nur den sechsten Platz, zu Hause war keine Mannschaft erfolgreicher als die Schlese/Seck-Elf. Ein Indiz dafür, dass der gepflegte Kunstrasen des Steinwaldstadions dem spielerischen Ansatz des Teams entgegenkommt.

In der Relegation Konstanz bewiesen

„Allerdings“, betont Ricardo Seck, „wenn‘s drauf ankam, waren wir immer da.“ Das galt insbesondere für die Schlüsselpartien in der Rückrunde. Und, noch mehr, für die erfolgreiche Relegation. Da zeigte die SG die nötige Konstanz, gewann drei der vier Spiele mit dem eindrucksvollen Torverhältnis von 13:2. Dabei konnten die beiden Trainer nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die A-Liga personell noch mehr aus dem Völlen schöpfen, setzten in den vier Partien insgesamt 25 Spieler ein.

„Die Leistung in diesen Spielen muss der Maßstab für die Gruppenliga sein“, fordert Sergej Schlese, der bei zwei Abgängen (Maurice Schubert und Markus Rabich) und drei Neuzugängen (wir berichteten) weitgehend auf sein bewährtes Personal zurück greifen kann. Auch seinem Kollegen ist vor der neuen Herausforderung nicht bang: „Wir können in der Gruppenliga mithalten. Dabei kommt uns unsere neue Rolle sicherlich entgegen.“ Laut Seck ist die Gefahr, ausgekontert zu werden gegen Gegner, die selbst die Initiative übernehmen wollen, geringer.

Trotzdem bleibt Adam Biernacki auf dem Teppich. Sein Saisonziel ist allein „der Klassenerhalt“. Kein Wunder, hat der 40-Jährige doch auch andere, weniger erfolgreiche Zeiten erlebt. Ist beim langen Warten auf den Durchbruch cool geblieben und lässt auch nun keine „Fantastereien“ zu. Nur Kontinuität, die sich bewährt hat.