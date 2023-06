Neukirchen/Röllshausen steigt auf

Von: Ralf Ohm

Es hätte das mit Spannung erwartete Finale um den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga werden können. Es wird indes nur noch das Endspiel um den Sieg in der Relegation der Kreisoberliga-Zweiten. Der Grund: Der TSV Zierenberg hat den freiwilligen Abstieg aus der Gruppenliga Kassel beantragt, so dass die SG Neukirchen/Röllshausen und die TSG Wilhelmshöhe, die am Samstag im Neukirchener Steinwaldstadion aufeinander treffen, beide aufsteigen.

Neukirchen/Röllshausen - Zwar hat der VfL Kassel, der als Absteiger gern den freien Platz in Gruppenliga einnehmen würde, Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt, doch den hält Klassenleiter Matthias Schmelz für „chancenlos“.

Die Freude über den vorzeitigen Aufstieg war im SG-Lager zunächst etwas gedämpft. „Etwas komisch“ fand Abteilungsleiter die Entwicklung schon, um sie dann angemessen einzuordnen: „Dieser Aufstieg rundet eine tolle Saison mit der Meisterschaft unserer zweiten Mannschaft in der Kreisliga B ab.“

Und auch wenn das letzte Relegationsspiel nun seinem ganz großen Kitzel beraubt ist, wollen die Gastgeber nun auc ihr viertes Relegationsspiel gewinnen. Und dazu, wie Adam Biernacki ankündigt, „alles raushauen“. Gegen einen Gegner, der ebenfalls seine bisherigen drei Duell gewonnen hat, in der Tordifferenz (13:2 zu 13:3) aber einen Treffer zurück liegt. Bei einem Remis würde als Neukirchen/Röllshausen die Releagion gewinnen.

Beim Gastgeber sind mit Ricardo (Leiste) und Fabian Seck (muskuläre Probleme) sowie Paul Ridinger drei Schlüsselspieler angeschlagen. Wieder im Kader stehen Tim Koch und David Scharf. Im TSG-Aufgebot gibt’s keine Änderungen, TSG-Trainer Üstün kann personell aus dem Vollen schöpfen.

Sein Kollege Sergej Schlese geht von einem harten Duell auf Augenhöhe aus. „Beide Mannschaft haben fußballerisch einige zu bieten, so dass es auf die kämpferische Einstellung ankommen könnte. Wenn wir die zuletzt gezeigte Leistung abrufen, dann haben wir gute Chancen auch dieses Spiel zu gewinnen.“. In der „mannschaftlichen Geschlossenheit und einer kompakten Defensive“, die in 30 Ligaspielen nur 28 Gegentore zuließ, sieht Hüseyin Üstün die Stärken seiner Elf.

Ein Ausnahmestürmer steht in beiden Mannschaften - und im Blickpunkt. Der 27-jährige Fabio Ohms ist mit 42 Toren und 18 Torvorlagen in 25 Spielen der beste Torschütze aller fünf heimischen Kreisoberligen. Sechs Tore erzielte er zudem in der Relegationsrunde. Der Torgarant beim Gastgeber: der Hessenliga erfahrene Ricardo Seck, den Tempo und Abschlussstärke auszeichnet. 32 Tore und sechs Vorlagen steuerte der Spielertrainer zur erfolgreichen Saison bei.

Neukirchener Gefahrenherd: Torjäger Ricardo Seck (beim Abschluss). © Bernd Krommes