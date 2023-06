Neukirchen/Röllshausen steigt nach 2:2 als Sieger der Relegation auf

Gefeiert wurde erst nach dem Spiel: Bis dahin war Kampf und Einsatz Trumpf wie hier bei dem Klärungsversuch von Neukirchens Maximilian Walter (r.) gegen Florian Müller angesagt. © Bernd Krommes

Die Vermutung lag nahe. Die Aussicht nämlich, dass das letzte Relegationsspiel zur Fußball-Gruppenliga zwischen der SG Neukirchen/Röllshausen und der TSG Wilhelmshöhe zu einem Freundschaftsspiel mutieren würde, schließlich hatten beide Teams bereits zuvor durch den Rückzug des TSV Zierenberg den Aufstieg geschafft. Doch statt eines Sommerkicks stellten die Aufsteiger beim 2:2 (2:1) in einem engagierten Duell noch einmal unter Beweis, dass sie auch wirklich in Hessens dritthöchste Spielklasse gehören.

Neukirchen - Vor gebührender Kulisse. 350 Zuschauer waren auf Aufstiegsparty gepolt und sorgten im Steinwaldstadion mit Trommeln, Bengalos und Megafone für eine tolle Stimmung. „Auch in dieser Hinsicht ist hier sehr viel entstanden“, freute sich der verletzte Spielführer Julian Dietz, für den das Erreichte „schlichtweg der Wahnsinn“ ist.

Natürlich hätte seine Mannschaft auch das letzte Spiel gerne gewonnen und damit die Relegation mit weißer Weste beendet. „Wir haben trotzdem ein gute Spiel gemacht“, erklärte Sergej Schlese, Trainer der SG. Die 2:1-Halbzeitführung war dabei durchaus ein bisschen glücklich bzw. darauf zurück zu führen, dass die Gastgeber clever und abgezockt agierten.

Die aktivere Mannschaft war zunächst die TSG, die auch durch den Kopfball von Oleh Koteliukh (18.) verdient in Führung ging. „Erst nach 25 Minuten waren wir besser im Spiel“, beschrieb Schlese die Anlaufschwierigkeiten seiner Jungs. Schließlich behoben durch Tim Koch (28., Solo) und Edvin Gering (30., Volleyschuss), denn die drehten per Doppelpack die Partie.

Die nach dem Seitenwechsel ausgeglichen war, wobei den Schwälmern ohne Tojäger Ricardo Seck der richtige Zug zum Tor fehlte. Nach dem Ausgleich durch TSG-Torjäger Fabio Ohms (75.) hatten Foba Gongnet (88.) und Fabio Ohms (90.) noch gute Gelegenheiten nachzulegen, konnten jedoch ihre Chancen nicht nutzen. Was die Zufriedenheit von Hüseyin Üstün nicht trübte. „Wir waren von Beginn an gut drin und hatten auch nach zwei Toren aus dem Nichts gute Möglichkeiten“, sagte TSG-Trainer. Allerdings, den Sieg in der Relegationsrunde musste er aufgrund des schlechteren Torverhältnisses dem Gastgeber überlassen. Für die ein weiterer Grund zu feiern.(Von Bernd Krommes)