Mannschaft formen die Hauptaufgabe: Aufsteiger SG Bad Wildungen überrascht mit vielen Neuzugängen

Neue Kicker bei der SG Bad Wildungen. Das Bild zeigt hinten v.l. Carsten Laun (Sportlicher Leiter), Deniz Chelik, Julian Schneider, Almedin Zahovic, Kevin Wathling (Co-Trainer), Jan Leimbach (Trainer); vorn (v.l.) Mehmet Agirgöl, Jonas Hölscher, Kim Sippel, Pascal Camara, Mert Eligüzel. Es fehlen: Luca Wittkowski, Marco Petraglia, Lefteris Kapouranis, Mario Gustke, Armel Lonchele Pegapgnang © malafo

Wo kommen die denn alle her? 17 Neuzugänge meldet der Gruppenliga-Aufsteiger SG Bad Wildungen/Friedrichstein.

Bad Wildungen – Scheinbar ist es doch nicht so schwer, Spieler zu holen, auch wenn man ihnen kein Geld zahlt. „Wir hätten auch nicht gedacht, dass es so viele Neuverpflichtungen werden“, sagt der Sportliche Leiter Carsten Laun. Ein Geheimnis gebe es da nicht, beteuert er, man müsse sich dafür einfach viel Zeit nehmen und manchmal komme einem auch der Zufall zur Hilfe. Wie etwa bei dem vielleicht wichtigsten Transfer der SG. „Torwart Kim Sippel vom TSV Wabern hat mir eigentlich nur im Status bei Whatsapp zur Meisterschaft gratulieren wollen, dann sind wir ins Gespräch gekommen“, erzählt Laun.

Sippel, der sich auch in der Jugendarbeit bei der SG engagieren will, teilt sich das Verhindern von Toren mit Mario Wörmann. Damit verfügen die Wildunger vermutlich über das beste Torwart-Duo der Liga. Auch der Beruf zieht den einen oder anderen in die Badestadt: So absolvieren Luca Wittkowski und Marco Petraglia dort ihre Physiotherapeuten-Ausbildung.

Gute Mischung zwischen Jung und Alt

Nach einer Trainingswoche kann Coach Jan Leimbach noch nicht viel über den Leistungsstand und das Leistungsvermögen seiner Mannschaft sagen. Nur so viel: „Meine Hauptaufgabe liegt erst einmal darin, aus den vielen neuen und den alten Spielern eine Mannschaft zu formen.“ Der junge Coach bringt dafür auch viel Knowhow vom Trainerlehrgang mit, den er in Kürze mit dem Lizenzerwerb abschließen wird. Leimbach und Laun sind davon überzeugt, dass fast alle Neuzugänge das Zeug für den Sprung in die erste Mannschaft haben.

Ich denke, dass wir eine gute Mischung zwischen Jung und Alt haben“, sagt Laun und weist daraufhin, dass sechs Spieler aus der A-Jugend kommen, fünf davon aus der eigenen. , Laun hofft ebenfalls, dass „die Neuzugänge auch menschlich zu uns passen, denn darauf legen wir bei der Spielersuche mittlerweile auch Wert.“ rsm