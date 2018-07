Eintracht erst im Cup-Finale, dann NFV-Pokal gegen Arminia

Man kennt sich: Carim Bloetz (roter Dress) gegen den Arminen Gürkan Öney – so war’s am 11. März im Oberligaspiel zwischen Eintracht und Arminia Hannover, das Northeim 2:1 gewann. Links Eintrachts Thorben Rudolph.

Northeim. Doppel-Einsatz für Eintracht Northeim am kommenden Wochenende.

Am Freitag (19 Uhr) tritt der Fußball-Oberligist im Endspiel um 13 Sparkasse Göttingen Cup in Weende gegen Landesligist TSV Landolfshausen/Seulingen an, am Sonntag folgt dann um 15 Uhr im Gustav-Wegner-Stadion das erste Pflichtspiel der neuen Saison im NFV-Pokal (Qualifikationsrunde) gegen Klassenkonkurrent Arminia Hannover. „Der Fokus liegt bei uns ganz klar auf dem Pokal“, sagt Trainer Philipp Weißenborn. „Darauf war auch unsere Vorbereitung ausgerichtet.“

Beide Spiele stehen natürlich derzeit auch unter dem Aspekt der momentanen „Sauna-Hitze“. „Es ist schwierig bei diesen Temperaturen“, weiß Weißenborn. „Es wird unmöglich sein für meine Jungs, in beiden Spielen über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Ich werde alle Spieler einsetzen. Zum Sparkassen Cup werden wir mit 22 Mann anreisen, keiner wird über die 90 Minuten spielen. Wir werden gegen Landolfshausen auch nicht 90 Minuten Vollgas geben. Aber gewinnen wollen wir natürlich schon.“ Aber man müsse eben auch Rücksicht auf die Akteure nehmen.

Heimspiel gegen HSC winkt

Wie Eintracht im Cup tritt Arminia Hannover am Freitagabend im Halbfinale des „Porta-Pokals“ an, hat also keinen konditionellen Vorteil. Die „Blauen“ wollten das NFV-Pokalspiel sogar auf Samstag vorziehen, doch damit, so Weißenborn, sei Northeim nicht einverstanden gewesen. Wie Eintracht-Kapitän Christian Horst sieht auch der Coach die Arminen als „Wundertüte“. „Bei denen gab es auch eine Menge Bewegung“, spielt er auf die Spieler-Fluktuation an.

Hat sich bei Eintracht bereits eine Start-Elf herauskristallisiert? „Nach fünf Wochen Vorbereitung wär’s schlimm, wenn sich nicht einige Spieler hervorgetan hätten“, sagt Weißenborn. Zu den Start-Kandidaten zählen unter anderem Horst, Steinhoff und Torjäger Zimmermann – und Christoffer Meyer im Tor, da legt sich der Trainer schon fest. Insgesamt sieht auch er einen gesunden Konkurrenzkampf in seinem Team, das er als „sehr mündig“ bezeichnet. „Alle sind offen für Vorschläge, auch ich. Wir haben einen guten Umgang miteinander.“

Immerhin ist Eintracht nun auch das am höchsten spielende Team in Südniedersachen. Über diese Konstanz sei man stolz, was auch belege, dass man „einen ganz guten Job“ mache. Weißenborn: „Wir wollen frühzeitig den Ligaerhalt sichern in einer engen und starken Oberliga mit guten Aufsteigern.“

Während beim Cup auch 1600 Euro Siegprämie locken (für die Trainingslager-Finanzierung im Winter), winkt bei einem Sieg gegen Arminia am folgenden Sonntag (5. August) in der ersten Runde ein weiteres Heimspiel gegen Oberliga Rückkehrer HSC Hannover.