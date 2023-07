Nur der Trainer ist ein Neuling: TuSpo Mengeringhausen baut weiter auf die eigene Jugend

Indirekte Zugänge: Der Tuspo Mengeringhausen präsentiert vor allem Spieler aus der eigenen Jugend als Neulinge. Das Bild zeigt hinten (v.l.): Leonard Tangel, Sven Schwedes, Stefan Krohne (Trainer), Marlon Paul, David Föll; vorn (v.l.) Felix Küthe, Sanna Trawally, Tom Heinemann. © Artur Schöneburg

Seit zwei Wochen sind die Gruppenliga-Fußballer des TuSpo Mengeringhausen wieder im Training und der Verein hat am Donnerstagabend seine Neuzugänge vorgestellt.

Mengeringhausen – Doch wer genau hinschaut wird feststellen, so richtig neu ist von den sieben Zugängen keiner. Leonard Tangel, Marlon Paul, David Föll, Felix Küthe und Tom Heinemann kommen aus der eigenen Jugend in den Seniorenkader und haben teilweise schon in der vergangenen Saison in der Gruppenliga mitgespielt.

Und dann ist da noch Sven Schwedes, der in der Rückrunde vom Verbandsligisten FSV Dörnberg zurückgekehrt war und Torwart Sanna Trawally, der auch schon in der vergangenen Saison als Geflüchteter zum TuSpo gekommen ist.



Nach der erfolgreichen vergangenen Saison hat auch kein Spieler des TuSpo-Trikot gegen ein anderes Hemd getauscht. Einzig Aman Tesfu habe sich noch nicht zurückgemeldet, sagte Sportvorstand Thomas Mertens. Vermutlich müsse auch Giulian Braun in der kommenden Saison kürzer treten, da es ihn beruflich nach Bayern ziehe.

Einen Neuling gibt es aber schon beim TuSpo: Trainer Stefan Krohne. Der 47-Jährige aus Oberlistingen hat selbst Gruppenliga gespielt (Jahn Calden, SG Hombressen/Udenhausen) und kann die B-Trainerlizenz vorweisen. Der Coach traut einigen von den Nachwuchsspielern durchaus den Sprung in die Gruppenliga zu.

Trainer hat guten Eindruck gewonnen

Er hat in den zwei Wochen einen guten Eindruck von seiner neuen Mannschaft gewonnen. „Die Jungs können gut Fußball spielen. Das habe ich auch schon in den Spielen in der letzten Saison gesehen.“

Mit Mannschaften, die auch Fußball spielen wollten, käme sein neues Team gut zurecht, aber gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, tue sie die TuSpo-Elf schwer. Das soll sich ändern.



„Wo ich ansetzen möchte ist, hinten stabiler stehen, denn wir haben zu viele Tore bekommen, aber auch von hinten ruhiger rausspielen.“ Der Coach sieht darin auch für sich eine schöne Aufgabe, weil „ich da angreifen kann“.



Der Trainer fährt aber in den kommenden zwei Wochen in Urlaub. Dominik Lüdtke wird in dieser Zeit zum Spielertrainer. rsm