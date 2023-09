Nur Dransfelder Frauen stehen noch ihren Mann

Von: Manuel Brandenstein

Gut gelaunte Truppe: Die Dransfelderinnen und Thomas Schwer vor dem Spiel gegen die SVG. © Manuel Brandenstein

Nach der Auflösung der Dransfelder Männerteams rücken die Fußballerinnen des Vereins mehr und mehr in den Blickpunkt.

Varlosen/Dransfeld – Thomas Schwer war früher bei den Fußballern des Dransfelder SC als guter Verteidiger unterwegs. Dass sich der Männerfußball in der Stadt einmal in Luft auflösen würde, war für ihn lange undenkbar. Doch neuerdings ist Schwer als Trainer der Frauenmannschaft tatsächlich allein im schwarz-gelben DSC-Dress unterwegs.

Zumindest bei den großen Mannschaftssportarten: Im März wurde nach der zweiten auch die erste Männermannschaft aufgrund fehlender Spieler abgemeldet. Auch die A-Jugend hatte dieses Schicksal ereilt, und die Landesliga-Handballerinnen lösten sich ebenfalls auf. Ein unglaublicher Aderlass für den DSC. „Jetzt ist unser Frauenteam noch das einzige, was uns Hoffnung gibt“, sagt der langjährige DSC-Geschäftsführer Friedel Rehkop mit einer Portion Galgenhumor. Im Männerfußball, so seine Überzeugung, „wird in den nächsten vier Jahren in der Samtgemeinde nur ein Zusammenschluss helfen. Alles andere wäre Blödsinn“.

Doch bis es eventuell so weit kommt, stehen die Dransfelder Frauen sozusagen als einzige noch ihren Mann im Liga-Alltag: Ein Donnerstag auf dem Sportplatz in Varlosen. An einem solchen traumhaften Spätsommerabend ist jeder Fußballspieler glücklich, wenn er auf einem frisch gemähten Rasen auflaufen darf. Beim Dransfelder SC ist das aber nur noch den Kreisliga-Frauen vergönnt. Sie treffen auf die SVG Göttingen III und möchten durch einen Sieg in die Spitzengruppe der Kreisliga vorrücken. Spielführerin Tamina Meier bemerkt im Vergleich zu früher, als auf dem Dransfelder Bleichanger noch die Männer kickten, einen deutlichen Unterschied: „Mittlerweile kommen zu unseren Spielen mehr Zuschauer. Und auch die Unterstützung durch den Verein ist noch besser geworden“, sagt die 21-Jährige. Neue Netze und Bälle habe es gegeben, auch Trikots seien bestellt. Bei den Frauen sei der Nachwuchs noch vorhanden. Zuletzt habe man eine Partie mit sechs Spielerinnen bestritten, die 17 oder jünger gewesen seien. Der DSC profitiert von seinen B-Mädels, die Thomas Schwer, der zudem Vorsitzender des TSV Varlosen ist, seit zwölf Jahren ebenfalls trainiert.

Insgesamt, so der 59-Jährige, sei die Entwicklung in den Vereinen erschreckend. In puncto Spieler werde es immer enger. „Da muss ich wirklich die Mädchen loben, denn ich habe hier insgesamt 30 Spielerinnen bei den Frauen und Kleinfeld-Mädchen.“ Allerdings: Mit Abgängen hat auch er zu rechnen. Meistens dann, wenn es besondere Talente gibt. So wechselte Torhüterin Dorotea Diehl zu Jahn Calden und Emma Hübner spielt bei Rot-Weiß Göttingen in der Oberliga.

Aber für Interviews ist jetzt keine Zeit mehr, denn das Spiel wird angepfiffen. Viel passiert in der ersten Hälfte nicht, doch danach geht beim Spiel auf die „Heimkurve“ die Post ab. Unter den rund 50 Zuschauern – mehr waren zuletzt bei den Männern auch nicht gekommen – befindet sich Markus Schröter. Der ehemalige DSC-Spieler kann beim 3:0 (0:0)-Sieg vor allem die drei Treffer seiner Tochter Mariella beklatschen, die an diesem Abend kaum zu stoppen ist. Zur Gesamtsituation beim Verein sagt er: „Das ist schon traurig und für eine 4000-Einwohner-Stadt eigentlich richtig schlimm.“ Jetzt müsse man hoffen, dass irgendwann mal wieder Nachwuchs nach oben komme.

Thomas Schwer war früher auch schon mal gefragt worden, ob er die DSC-Männer übernehmen wolle. „Doch das habe ich abgelehnt, weil ich die Mädels nicht im Stich lassen wollte.“ Schließlich sei bislang auch niemand gefunden worden, der an seine Stelle treten würde. Bis dahin versucht er – auch durch eine gute Gemeinschaft – die Frauen und Mädchen bei der Stange zu halten. Damit über den Seniorenfußball im Dransfelder SC nicht vollends das Gras wächst.

Übrigens: Am Samstag steht das Derby beim VfV Oberode an (16 Uhr). (Manuel Brandenstein)