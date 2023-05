Nur Mut, TSV Wabern! Reiherwalder haben angeschlagenen FC Britannia Eichenzell zu Gast

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Fliegt heute wieder: Waberns Torhüter Islam Elgaz, der mit dem TSV auf drei Punkte gegen den FC Britannia Eichenzell aus ist. © Pressebilder Hahn

Das ist eine große Chance für die Fußballer des TSV Wabern. Die Möglichkeit, im Abstiegskampf der Verbandsliga verlorenen Boden nach fünf sieglosen Punktspielen gut zu machen. Denn am Mittwoch (19 Uhr) gegen den FC Britannia Eichenzell und am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Klei./Hun./Do. stehen zwei Heimspiele an.

Wabern – Mit Eichenzell gastiert zunächst die Mannschaft am Reiherwald, die das Saisonende wohl am meisten herbeisehnt. Denn das Team aus dem Landkreis Fulda durchlebt merkwürdige Zeiten. Erst gab Spielertrainer Sebastian Sonnenberger seinen Abgang im Sommer zur SG Barockstadt II bekannt und weil die Ergebnisse nicht mehr stimmten, musste er vorzeitig gehen. Mit Romeo Andrijasevic – bis vor vier Wochen bei der FT Fulda – steht der neue Mann für die Spielzeit 2023/24 bereits fest. Für die Zeit bis dahin hilft Heiko Rützel aus.

Der 40-Jährige war schon von 2015 bis 2020 Spielertrainer Eichenzells und ist seitdem Vorstandsmitglied. Seine Karriere hat er eigentlich seit zwei Jahren beendet und muss nun doch wieder ran, weil zehn Ausfälle zu beklagen sind. Das führte zur kuriosen Situation, dass bei der 2:4-Niederlage in Sandershausen Rützel selbst, mit Benedikt Müller der Spielertrainer der zweiten Mannschaft und mit Thomas Herbert der Torwarttrainer eingewechselt werden mussten. Doch damit nicht genug. Erst sah Müller eine Rote Karte und fehlt in Wabern, ehe Herbert als Joker stach. In seinem ersten Verbandsliga-Spiel überhaupt. Mit 41 Jahren. Als Torwart im Feld, weil sonst keiner mehr da war.

Wabern vor „Endspielwochen“

„Ich muss momentan puzzeln, wie es in der A-Liga üblich ist. Aber wir stellen uns dieser prekären Situation“, erklärt Rützel, der mit 36 Punkten nach einem Zwischenspurt den Klassenerhalt immerhin sicher hat. Personell fehlen ihm im Vergleich zum 2:4 am Sonntag auch noch Steffen Lüdicke (Wade) und Tim Ströder (Knie) verletzt. Dafür werden Tayyip Akkilinc (verhindert), Claudius Müller (erkrankt) und Sebastian Körner (Knie) zurückerwartet.

Auf der Gegenseite läutet Patrick Herpe die „Endspiel-Wochen“ ein. Der Spielertrainer möchte sich mit seinem Team ähnlich leidenschaftlich, lautstärker dank Rückkehrer Florian Amert und taktisch diszipliniert wie beim 0:2 bei Spitzenreiter Hünfelder SV präsentieren. Zudem mutiger mit mehr Offensivaktionen. Also ganz anders als beim „Totentanz“ gegen den SSV Sand (Zitat Herpe). Die Startelf gegen Eichenzell wird auf zumindest einer Position verändert, denn Islam Elgaz rückt für den frisch gebackenen Papa Kim Sippel zwischen die Pfosten. (von Sebastian Schmidt)