0:0 beim Gipfeltreffen - Eintracht Northeim und der HSC Hannover trennen sich torlos

Northeim – Die Bühne war bereitet für das Spitzenspiel der Fußball-Oberliga zwischen den beiden Aufstiegskandidaten FC Eintracht Northeim und Tabellenführer HSC Hannover. Über 800 Zuschauer kamen ins Gustav-Wegner-Stadion - doch Tore sahen sie keine. Hier der Schnellcheck.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Bei Ballbesitz für Hannover zogen sich die Gastgeber bis kurz vor die Mittellinie zurück und suchten ihr Glück im schnellen Umschalten. Mann der ersten Halbzeit war Melvin Zimmermann, der defensiv arbeitete und offensiv Nadelstiche setzte. Der HSC war über Ballbesitz um Spielkontrolle bemüht, wurde aber nicht wirklich gefährlich. Auch die langen Bälle in die Spitze als letztes Mittel verfehlten ihre Wirkung.

Ähnlich ging es in Durchgang zwei weiter - mit Vorteilen für die Gastgeber. Die Schlussoffensive läutete Trainer Philipp Weißenborn rund 20 Minuten vor dem Abpfiff ein, als er mit Thorben Rudolph und Martin Wiederhold die Offensive stärkte. In Treffern zahlte sich das aber auch nicht aus.

Dass beide Teams durchaus gern gewinnen wollten, untermauerten die Trainer mit ihren weiteren Wechseln. Mit Hillemann kam noch ein Offensiver bei den Northeimern. Und auch der HSC, obwohl in der Schlussviertelstunde in Unterzahl (Ampelkarte gegen Bahls/78.), brachte keinen Abwehrspieler, sondern mit Masur einen frischen Stürmer.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Schwer zu sagen. Auf jeden Fall drängt sich kein Team auf, das die Partie unbedingt hätte gewinnen müssen. Also ist das Remis wohl durchaus in Ordnung. Nicht zu vergessen allerdings die letzte Chance des Spiels, die die Northeimer hatten. In der Nachspielzeit vergab Thorben Rudolph aus fünf Metern völlig frei einen Kopfball. Und auch der Nachschuss von Zimmermann verpasste sein Ziel nur um Zentimeter. So blieb es beim dritten Heimspiel in Serie ohne Treffer der Eintracht. Das gab es lange nicht.

Was hat das für Folgen in der Tabelle?

Hannover (51) bleibt zwei Zähler vor der Eintracht (49) und hat vier Spieltage vor Ende die besten Karten, direkt den Aufstieg zu schaffen. Der Zweite muss in die Relegation. Der Blick auf das Restprogramm lässt den Weg des HSC etwas leichter erscheinen. Hannover spielt noch gegen Oythe, Wolfenbüttel, Uphusen und Hagen/Uthlede. Die Eintracht hat unter anderem schwere Spiele bei Arminia Hannover und Eintracht Braunschweig II.