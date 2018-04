0:0! Eintracht Northeim bringt einen Punkt aus Vorsfelde mit

Vorsfelde. Der FC Eintracht Northeim tritt in der Fußball-Oberliga weiter auf der Stelle. Eine Woche nach dem schwachen 0:2 in Uphusen gab es am Sonntag beim 0:0 gegen den SSV Vorsfelde wenigstens einen Auswärtspunkt.

Das Hinspiel gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger hatte die Eintracht noch mit 1:4 verloren. Auch Trainer Philipp Weißenborn hatte einen Aufwärtstrend bei seinen Jungs ausgemacht. „Das war von der Körpersprache und der Einstellung her ein ganz anderer Auftritt als gegen Uphusen. Genau das war ganz wichtig für mich. Um gegen Vorsfelde zu gewinnen, hat uns heute auch ein bisschen das Glück gefehlt. Wir hatten durchaus ein paar Chancen, um in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch eingestehen, dass Jannik Strüber ebenfalls ein paar Mal in höchster Not retten musste.“

Die Gäste mussten auf den gelb-gesperrten Linus Baar verzichten. Für ihn rückte Thorben Rudolph in die ungewohnte Innenverteidigung. Auch Melvin Zimmermann (verletzt) stand weiterhin nicht zur Verfügung. Die Offensivreihe bildeten also Martin Wiederhold und Nils Hillemann auf den Außenbahnen, die im Zentrum Marc-Jannick Grunert und Paul Mähner füttern sollten.

Und nach neun Minuten lag der Ball in der Tat im Vorsfelder Tor, doch erkannte Schiri Lampe den Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht an. Damit war die Richtung für den Rest der ersten Hälfte vorgegeben. Die Northeimer wirkten auf dem Weg nach vorn gefährlicher. Fünf Minuten vor der Halbzeit war es jedoch besagter Keeper Strüber, der mit einer Glanztat einen Kopfball aus kurzer Distanz parierte. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ging es nach ähnlichem Muster weiter. Die Heimelf tat nun ein bisschen mehr. Doch selbst wenn die Eintracht-Defensive mal geschlagen war, war bei Strüber Endstation. So blieb auf beiden Seiten vieles Stückwerk. Die letzte gefährliche Aktion des Spiels gehörte noch mal den Gastgebern: Nach Flanke von links stand ein SSV-Stürmer frei vor Strüber, der den Ball jedoch stark aus dem Winkel fischte.

Eintracht: Strüber - Steinhoff, Rudolph, Horst, Westfal (81. Jäkel) - Wiederhold, Szagun, Blötz, Hillemann - Grunert (63. Herrdum), Mähner.