1:0 in Uphusen! Eintracht Northeim feiert den ersten Saisonsieg

Kampfkraft war am Freitagabend in Uphusen gefragt. Die Eintracht, hier Marc-Yannik Grunert im Pokalspiel gegen Hildesheim, brachte drei Punkte mit.

Uphusen – Mit breiter Brust können die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim am Samstag die Hochzeit von Kapitän Christian Horst feiern. Das Team setzte sich im vorgezogenen Punktspiel am Freitagabend mit 1:0 (0:0) bei TB Uphusen durch.

Dass es am Rande Bremens für den ersten Dreier der noch jungen Saison reichte, hatte zwei Gründe: Keeper Christopher Meyer, der die Gastgeber schier zur Verzweiflung trieb, und Ilyas Bircan, der nervenstark das Tor des Tages markierte.

Auf dem regennassen Rasen waren beide Teams darum bemüht, nach vorn zu spielen. Mit Maurice Franke und Bircan bot Trainer Schneegans zwei Spitzen auf. Die erste gute Chance hatte jedoch Uphusens Safi. Dessen zu zentral platzierten Schuss aus 16 Metern faustete Keeper Meyer allerdings weg (8.). Eine Viertelstunde später reagierte der Torwart bravourös, als ein TB-Kicker völlig allein vor ihm auftauchte.

Das erste Northeimer Ausrufzeichen setzte Thorben Rudolph mit einem Freistoß aus 25 Metern, der fast gepasst hatte (25.). Die Nachschuss-Chance vergab Franke. Zehn Minuten darauf war es erneut Torhüter Meyer, der nach einer Ecke zur Stelle war und den drohenden Rückstand verhinderte.

Und exakt nach diesem Muster begann auch Durchgang zwei. Erst wenige Sekunden waren gespielt, als Jonas Hille den Ball verlor, ein Uphusener allein auf Meyer zueilte und dieser reaktionsschnell die Faust hochriss. So blieb es beim 0:0. Auch beim Kopfball von Winkelmann (52.) hatten einige Heimfans den Torjubel schon auf den Lippen. Doch hatten sie die Rechnung einmal mehr ohne Christopher Meyer gemacht.

Wie man Tore erzielt, zeigte dann die Eintracht: Bircan zieht von rechts auf den Kasten zu, verlädt den Keeper und platziert den Ball halbhoch direkt neben dem Pfosten (54.). Fast hätten die Gäste sogar erhöht, doch im Anschluss an eine Ecke traf Fiolka nur die Latte.

So blieb es eng. Lediglich um Zentimeter vergab Uphusens Safi, nachdem er sich über die linke Seite schön durchgesetzt hatte (65.). In die Schlussphase ging der Turnerbund in Unterzahl, nachdem Kmiec mit Rot vom Feld musste (68.). Er hatte Rudolph umgeschubst. Dennoch warf Uphusen natürlich alles nach vorn und traf immerhin noch den Pfosten (80.).

Eintracht: Meyer - Hille, Mackes, Fiolka, Rüffer - Hehn, Erbek, Rudolph, Grunert (86. Mähner) - Bircan (89. Grupe), Franke (73. Bode)

Tor: 0:1 Bircan (64.).