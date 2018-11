2:0 gegen Braunschweig! Eintracht Northeim siegt weiter

Verfolger HSC Hannover patzt in Uphusen

+ © Ottmar Schirmacher Aus dem Weg mit dem Gegner: Thorben Rudolph lässt sich hier vom Braunschweiger Michal Fasko nicht stoppen. Hinten schauen Carim Blötz und Mattis Daube zu. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Der FC Eintracht Northeim drückt der Fußball-Oberliga weiterhin seinen Stempel auf. Am Sonntag gab es im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II mit dem 2:0 (1:0) den fünften Sieg in Serie. Damit baute der FC gleichzeitig die Tabellenführung aus, da Verfolger HSC Hannover bereits am Samstag in Uphusen mit 1:5 unter die Räder gekommen war.