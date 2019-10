2:2 nach 0:2! Eintracht Northeim holt einen Punkt bei Lupo Martini Wolfsburg

Mackes und Bircan treffen in der zweiten Halbzeit

+ © Kaja Schirmacher Erst als die Eintracht in Wolfsburg 0:2 hinten lag, wurde man mutiger. Hier Maurice Franke im Heimspiel gegen Hildesheim. © Kaja Schirmacher

Wolfsburg – Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat einen Schritt zurück in den Alltag gemacht. Einen Tag nachdem der Klub den Rückzug von Großsponsor Dietmar Herrdum zum Jahresende bekannt gegeben hatte, stand am Donnerstag wieder der Sport im Mittelpunkt. Zwar reichte es am Reformationstag nicht für drei Punkte, doch nach dem 2:2 (1:0)-Unentschieden nach 0:2-Rückstand bei Lupo Martini Wolfsburg dürfen sich die Northeimer zumindest als moralische Sieger fühlen.