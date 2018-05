3:3 - Letzter Punkt in der Oberliga für die SVG Göttingen in Celle

Celle. Zum Abschluss noch ein schiedlich-friedliches Unentschieden! Im zumindest vorerst letzten Spiel in der Fußball-Oberliga Niedersachsen kam Schlusslicht SVG Göttingen bei Mitabsteiger MTV Eintracht Celle zu einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Die Schwarz-Weißen glichen dabei noch einen 1:3-Rückstand aus, verloren aber in der Schlussphase Jan-Niklas Linde durch Platzverweis.

„Nochmal ein guter Abschluss“, hielt SVG-Teammanager Thorsten Tunkel fest. Weil es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, spielten sie mit gelockerter Handbremse. So hatte Ali Ismail gleich in der Anfangsphase eine Riesen-Chance, doch sein Schuss prallte vom linken Innenpfosten an den rechten und dann heraus. Wenig später hatte Jannik Freyberg das 0:1 auf dem Fuß, doch auch dies wurde nichts in dem munteren Spielchen. Durch ihre erste Möglichkeit gingen die Celler dann in Führung, wobei die SVG-Defensive alt aussah. Ein schöner Konter mit Seitenwechsel brachte der Sandweg-Elf den 1:1-Ausgleich durch Rafael Sieghan noch vor der Halbzeit.

Ausgleich per Foulelfmeter

Kurz nach Wiederbeginn steuerte Lamine Diop allein auf den Celler Keeper Andreas Mikroulis zu, vergab aber die Gelegenheit. Der MTVer Henry Struwe war kurz danach zum 2:1 erfolgreich, nachdem SVG-Verteidiger Ole Grams am Ball vorbei gegrätscht hatte. Die Celler blieben auch in der Folge effektiver, bauten durch Adrian Zöfelt die Führung aus und hätten, so Tunkel, auch mit 4:1 oder 5:1 in Führung gehen können. „Da haben wir vogelwild gespielt“, so der SVG-Teammanager.

Der eingewechselte Yannick Hogreve schaffte unter „gütiger Mithilfe des Celler Torwarts“ (so Tunkel) das 2:3, ehe Florian Evers per Foulelfmeter sogar noch zum 3:3 ausglich – sein erst vierter Saisontreffer. Diop war zuvor zu Fall gebracht worden. Fünf Minuten vor Schluss sah Linde nach einem Foul noch Rot, nachdem die Emotionen hochgekocht waren.

SVG: Billhardt - Grams, Duell, Linde, Ernst - de las Heras Vicuna, Sieghan (55. Moschanin) - Freyberg, Evers, Diop - Ismail (55. Hogreve).

Schiedsrichter: Klein (Faßberg) - Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Struwe (34.), 1:1 Sieghan (41.), 2:1 Struwe (51.), 3:1 Zöfelt (59.), 3:2 Hogreve (72.), 3:3 Evers (80., FE).

Rote Karte: Linde (85., nach Foulspiel). (haz/gsd)Foto: zje/gsd-nh