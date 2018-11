5:4 nach 0:2! Eintracht Northeim stürmt an die Spitze

Es darf gejubelt werden: Nach dem 5:4 in Gifhorn vom Sonntag grüßt die Eintracht nun von der Tabellenspitze.

Gifhorn. Eintracht Northeim hat dank des vierten Erfolges in Serie die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga übernommen.

Dafür verantwortlich war der 5:4-Sieg in einem Wahnsinns-Spiel nach 0:2-Pausenrückstand beim MTV Gifhorn. Zudem profitierte die Eintracht vom 1:1 des bis dato vorn liegenden HSC Hannover, den man nun dank zwei mehr erzielter Treffer hinter sich lässt.

Die Partie begann für die Gäste wie ein Albtraum: erster Angriff, 1:0 für Gifhorn! Gracjan Konieczny brachte seinen MTV in Führung (2.). Das gab der Heimelf mächtig Schwung. Das 2:0 für Gifhorn kurz vor der Pause war verdient. Rodi Celik schloss einen Konter mit einem Flugkopfball sehenswert ab (45.).

Trainer Philipp Weißenborn reagierte und brachte Marc-Jannick Grunert, um im Mittelfeld etwas mehr Struktur ins Spiel zu bekommen. Und in der Tat war die Körpersprache der Gäste in Durchgang zwei eine ganz andere. Die erste Belohnung gab es in der 51. Minute, als Christian Horst nach einer Ecke den Anschluss köpfte. Damit war alles wieder offen - und kurz darauf auch ausgeglichen: wieder Ecke, wieder Kopfball, wieder Tor! Florian Mackes markierte das 2:2 (56.).

Und es ging wie im Rausch weiter. Wiederum nur fünf Minuten danach lag die Eintracht vorn - trotz einer völlig verkorksten ersten Hälfte. Nach Flanke von Finn Daube und Kopfballablage von Thorben Rudolph war Melvin Zimmermann zur Stelle. Damit war die Partie komplett gekippt, die Köpfe der Gifhorner gingen (vorerst) nach unten. Spätestens nach dem zweiten Treffer Zimmermanns, der ihm mit einem abgefälschten Schuss gelang (67.), sowie dem 5:2 durch den kurz zuvor eingewechselten Nils Hillemann (78.) schien alles klar zu sein. Doch Pustekuchen! Erneut Konieczny und Maximilian Krüger trafen binnen weniger Minuten zum 4:5-Anschluss. Also wurde es nochmal richtig eng. Doch auch in der sechsminütigen Nachspielzeit gab es den zehnten Treffer des Tages nicht mehr.

Eintracht: Meyer - Hehn, Horst, Mackes - Daube, Blötz (67. Stief), Rudolph (73. Hillemann), Rettstadt - Freyberg, Zimmermann, Mähner (46. Grunert)

Tore: 1:0 Konieczny (2.), 2:0 Celik (45.+1), 2:1 Horst (51.), 2:2 Mackes (56.), 2:3/2:4 Zimmermann (62./67.) 2:5 Hillemann (78.), 3:5 Konieczny (83.), 4:5 Krüger (86.).