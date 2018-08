6:0 in Wunstorf: Eintracht Northeim wie im Rausch

Bärenstarker Auftritt beim Vorjahres-Vierten

+ © Kaja Schirmacher Torschützen unter sich: Melvin Zimmermann (links) traf am Samstag in Wunstorf zum 1:0 und 4:0. Martin Wiederhold machte mit dem Pausenpfiff das 2:0. © Kaja Schirmacher

Wunstorf. Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim bleibt in der Erfolgsspur. Das Team hat am Samstag auch das vierte Pflichtspiel in dieser Saison (zwei im Pokal, zwei in der Liga) gewonnen. Und das gelang gegen den Vorjahres-Vierten 1. FC Wunstorf mehr als überzeugend. Nach 90 Minuten stand es sage und schreibe 6:0 (2:0).