Abstiegskampf pur am Sonntag - Eintracht Northeim empfängt BW Tündern

Northeim – Das dritte Heimspiel in Serie steht den Oberliga-Fußballern des FC Eintracht Northeim am Wochenende bevor. Sie empfangen am Sonntag ab 14 Uhr Blau-Weiß Tündern im Gustav-Wegner-Stadion. Vor der Partie auf dem Kunstrasenplatz beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Begegnung?

Mehr Kellerduell als am Sonntag geht aktuell fast nicht. Der Drittletzte Northeim (21 Spiele/18 Punkte) hat das Schlusslicht Tündern (22 Spiele/13 Punkte) zu Gast. Wer im Rennen um den Klassenerhalt weiter am Ball bleiben will, muss dreifach punkten. Dabei sind die Gäste angesichts ihrer Ausgangssituation deutlich mehr gefordert. Doch auch für die Gastgeber ist die Begegnung nicht weniger wichtig. Sie trennen derzeit vier Punkte vom rettenden Ufer. Die direkten Tabellennachbarn Uphusen und Wolfenbüttel haben jedoch noch jeweils zwei Nachholspiele zu absolvieren. Die könnten das Klassement gehörig durcheinanderwirbeln. Kurzum: Am Sonntag zählt praktisch für beide Seiten nur ein Sieg.

Wie endete das Hinspiel zwischen den Teams?

Die 90 Minuten in der Hamelner Kampfbahn am 21. September gehören zu den schwärzesten dieser Eintracht-Serie. Nach einem verpatzten Saisonstart mit viel Ehrgeiz angereist, gelang den Jungs damals überhaupt nichts. Sie verloren völlig verdient mit 0:2. Robin Tegtmeyer und Sören Vespermann ließen den Aufsteiger jubeln. Dass Northeim in der ersten Pokalrunde Tündern kurz zuvor auf dessen Platz noch 4:2 besiegt hatte, war danach lediglich noch eine Randnotiz.

Wie ist Tündern aktuell in Form?

Gar nicht so übel. Zwei Pflichtspiele hat Blau-Weiß bisher in diesem Jahr absolviert. Los ging es am 8. Februar mit einem 2:1-Heimsieg im Kellerduell gegen MTV Wolfenbüttel. Vergangenen Samstag verlor man äußerst unglücklich durch ein Eigentor in der Schlussviertelstunde mit 1:2 gegen Titelkandidat Spelle-Venhaus.

Was erwarten die Trainer von ihren Teams?

Northeims Coach Simon Schneegans lässt da keine Zweifel aufkommen. „Gegen Tündern geht es um alles“, hatte er bereits nach dem Sieg gegen FT Braunschweig gesagt. Nach der jüngsten Absage des Heeslingen-Spiels hatte er nun noch mehr Zeit, seine Jungs entsprechend einzustellen.

Auch in Tündern ist man nach den zuletzt guten Leistungen selbstbewusst. „In Northeim wollen wir erneut zeigen, dass wir in unserer aktuellen Form zurecht in der Oberliga spielen“, wird BW-Sprecher Willi Gurgel in der heimischen Presse zitiert. Und weiter: „Ich glaube, dass Northeim die drei Punkte gegen uns fest eingeplant hat. Wenn sie weiter um den Klassenerhalt mitspielen wollen, müssen sie das auch. Wir fahren jedoch dorthin, um etwas mitzunehmen. In der Theorie haben wir aktuell Oberliga-Niveau. Ich hoffe, dass wir das am Wochenende auch in der Praxis zeigen.“

Wie sieht es personell im Northeimer Lager aus?

Richard Hehn fehlt gelbgesperrt. Maurice Franke kassierte bei einem Einsatz in der Bezirksliga die Ampelkarte und kann daher ebenso nur zusehen.