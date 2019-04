Aufstiegs-Alarm bei Eintracht Northeim

Northeim – 0:2 und 0:3 gegen Hagen/Uthlede, 3:4 und 0:1 gegen den MTV Wolfenbüttel! Kaum auszudenken, was für Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim möglich gewesen wäre, hätte man gegen diese beiden Aufsteiger die Maximalpunktzahl von 12 eingefahren. Doch stattdessen ging man gänzlich leer aus - zuletzt am Sonntag 0:1 gegen Wolfenbüttel.

Eine Niederlage, die Trainer Philipp Weißenborn zum Anlass nahm, nach der Partie bei der Pressekonferenz an seine Jungs zu appellieren. „Ich habe zuletzt in mehreren Situationen das Gefühl gehabt, dass die Einstellung bei uns vielleicht nicht zu 100 Prozent passt. Damit meine ich nicht nur die Spiele an sich. Das betrifft auch andere Sachen. Beispielsweise, ob alle Jungs pünktlich beim Treffen vor den Partien sind oder wie gewissenhaft man das Aufwärmprogramm durchzieht. Da hat vielleicht an der einen oder anderen Ecke die Konzentration gefehlt.“

Somit fügte die Eintracht ein weiteres Kapitel zum Buch der verpassten Gelegenheiten hinzu. Chancen waren - wie bereits zwei Wochen zuvor gegen Hagen/Uthlede - in Hülle und Fülle vorhanden, doch nach 90 Minuten jubelte der Gegner. Auffällig: Gerade gegen die vermeintlich kleinen Teams der Liga tun sich die Northeimer immer wieder mal schwer. Von den Pleiten in Bersenbrück und Spelle abgesehen, waren es (der zugegebenermaßen stark aufspielende Aufsteiger) Hagen, Wolfenbüttel und Uphusen, die die Northeimer bisher besiegten.

Dass MTV-Trainer Michael Nietz am Sonntag den Erfolg seiner Jungs als sehr glücklich bezeichnete und vor allem seinen bärenstarken Keeper Marvin Hoffmann (völlig zurecht) in höchsten Tönen lobte, kann für die Gastgeber nur ein schwacher Trost gewesen sein. Unterm Strich gab es einfach zu viele Parallelen zum Hagen-Spiel, als man scheinbar alles im Griff hatte, aber das Toreschießen vergaß.

Weißenborn: „Wir waren in der ersten Halbzeit durchaus überrascht, dass Wolfenbüttel so früh draufgegangen ist und uns unter Druck gesetzt hat. Aber wir sind gut aus der Pause gekommen. Da war ich eigentlich optimistisch. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr kamen natürlich die Erinnerungen an Hagen hoch. Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt.“