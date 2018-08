Aus 0:1 mach 2:1 - Eintracht Northeim besiegt Heeslingen

Northeim. Eintracht Northeim bleibt Tabellenführer der Fußball-Oberliga. Das Team hat sich am Sonntag daheim mit 2:1 (0:0) gegen den Heeslinger SC durchgesetzt. Damit gelang der dritte Sieg im dritten Spiel.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Heeslingen attackierte früh. Selbst Schlussmann Christopher Meyer wurde schnell angelaufen, wenn er den Ball am Fuß hatte. So wollte Gästetrainer Hansi Bargfrede mit einer harten Gangart einen kontrollierten Aufbau der Heimelf erst gar nicht zulassen. Und das funktionierte. Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, die nach 45 Minuten torlos in die Pause ging.

Den Start in den zweiten Durchgang hatten sich die Gastgeber dann aber sicher anders vorgestellt. Keine 180 Sekunden waren gespielt, da führte Heeslingen durch Darvin Stüve. Das verunsicherte die Northeimer Abwehr sichtlich. Doch weil Heeslingen in der Folge die Chancen zum 2:0 nicht nutzte, glich stattdessen die Eintracht durch Silvan Steinhoff aus (59.).

Das, gemeinsam mit der Einwechslung von Thorben Rudolph, der das Offensivspiel belebte, änderte die Vorzeichen der Partie. Von nun an waren es die Gastgeber, die aktiver waren. Und das wurde belohnt. Im Endspurt war es erneut Steinhoff, der nach einem Freistoß das Chaos vor dem HSC- Tor nutzte und den 2:1-Endstand besorgte (83.).

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Heeslingens Rezept war erkennbar - und lange erfolgreich: früh attackieren, den Gegner unter Druck setzen und eiskalt zuschlagen. Hätte Gerken die Chance zum 2:0 genutzt (55.), wäre der Sieg greifbar gewesen. Doch so weit kam es nicht. Northeim drehte das Duell. Das zeugt von enormer Moral und offenbart, was möglich ist.

Wie sieht die Tabelle nach drei Spieltagen aus?

Die überrascht komplett. Die zuvor hoch gehandelten Eintracht Braunschweig II, Wunstorf und Spelle sind 14., 15. und 16.. Hinter Tabellenführer Northeim rangieren dagegen die Aufsteiger HSC Hannover und Hagen/Uthlede. Wer darauf vorher gewettet hätte, dürfte sich jetzt über einen satten Gewinn freuen.