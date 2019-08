Bei Eintracht Northeim gibt es aktuell diverse Baustellen

Der Vorjahres-Vizemeister ist ans Tabellenende gerutscht

Northeim – Carim Blötz hatte wohl schon so eine Vorahnung. Der verletzte Mittelfeldspieler von Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim warnte sein Team bereits vor der Partie am Sonntag beim Stadioninterview und erinnerte an die vergangene Serie, als man gegen Aufsteiger viele wichtige Punkte liegengelassen hat.