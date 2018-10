Bei der Eintracht Northeim hofft man, die Kehrtwende geschafft zu haben

Nach dem 2:0-Sieg bei Ex-Tabellenführer HSC Hannover

+ © Florian Petrow Körperlich kleiner, aber dennoch auf Augenhöhe: Northeims Finn Lucas Rettstadt gegen Deniz Tayar (HSC Hannover). © Florian Petrow

Hätte der FC Eintracht Northeim in den vergangenen Wochen nur etwas konstanter gespielt, die Truppe könnte längst wieder Tabellenführer der Fußball-Oberliga sein. Der 2:0-Erfolg am Sonntag beim HSC Hannover war aber ein Schritt in die richtige Richtung.