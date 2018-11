Bei Eintracht Northeim kann man mit dem Remis in Cloppenburg leben

Mit einem Auswärtssieg hätte der FC Eintracht Northeim die Verfolger unter Druck setzen können, die erst tags darauf im Einsatz waren. Doch daraus wurde nichts.

Nach 90 torlosen Minuten war man im Lager der Eintracht sogar ein bisschen froh, wenigstens einen Teilerfolg eingefahren zu haben. „Das war sicher eins unserer schwächeren Spiele in dieser Saison“, räumte Trainer Philipp Weißenborn ein. Zugleich zollte er der Heimelf ein dickes Lob. „Die Cloppenburger haben das richtig gut gemacht. Das war angesichts der aktuellen Situation im Verein sicher nicht einfach.“ Der BVC ist führungslos, interne Querelen bestimmten die vergangenen Tage und Wochen.

Doch davon war auf dem grünen Rasen nichts zu spüren. „Cloppenburg war sehr griffig und hat uns das Leben von Beginn an schwer gemacht. Ich bin also durchaus zufrieden, dass wir hier einen Punkt geholt haben. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, wie komisch sich das anhört, wenn ich das als Trainer des Spitzenreiters nach dem Spiel beim Tabellenletzten sage“, bilanzierte Weißenborn. „Wir hätten uns letztlich auch nicht über eine Niederlage beschweren können. Cloppenburg hatte die besseren Chancen.“

Das Lob des Gegners nahm Olaf Blancke, Coach der Heimelf, gern an, war sich aber am Ende nicht so sicher, ob er sich nun freuen oder doch ein wenig ärgern sollte. „Ich bin natürlich zufrieden mit einem Punkt gegen den Tabellenführer. Auf der anderen Seite ist aber auch ein bisschen Enttäuschung da. Wir hatten gute Chancen. Davon hätten wir aber eben auch mal eine nutzen müssen. Trotzdem: Die Jungs haben das super gemacht. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir personell aus dem letzten Loch pfeifen.“

Am nächsten Sonntag ist die Eintracht erneut auswärts gefordert. Um 14 Uhr beginnt die Partie beim SC Spelle-Venhaus. Hinspiel: 2:0 für Northeim.