Cetin Erbek verstärkt Eintracht Northeim

Northeim – Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat am Freitag den ersten Neuzugang für die nächste Saison präsentiert. Cetin Erbek, der zuletzt für den VfV Hildesheim aktiv war, wechselt an den Rhumekanal.

Der 27-Jährige stammt aus dem Landkreis Northeim und passt nicht nur deswegen genau in das Anforderungsprofil der Eintracht. „Cetin hat in den vergangenen Jahren viel Erfahrung gesammelt und auch bereits in der Regionalliga gespielt. Er kennt noch einige Jungs aus unserer Mannschaft von früher. Daher gehe ich nicht davon aus, dass er Anpassungsschwierigkeiten haben wird“, sagt Trainer Philipp Weißenborn.

Erbek zieht aus beruflichen und persönlichen Gründen zurück nach Dassel. In der Jugend kickte er unter anderem für Hannover 96. Im Herrenbereich waren Chemnitz, Goslar und Havelse weitere Stationen. Für die Eintracht soll er im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Neben der Kaderplanung haben die Eintracht-Verantwortlichen aktuell diverse weitere Dinge um die Ohren. Sonntag gegen 18 Uhr gibt es Klarheit, gegen wen es in der Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga geht. Nach dem 3:1-Hinspielsieg des VfL Wolfsburg II gegen Bayern München II stehen die Wölfe kurz vor dem Sprung in die 3. Liga. Klappt das, spielt Northeim gegen Egestorf-Langreder, dreht Bayern II das Duell noch, geht es gegen den Lüneburger SK Hansa.

Zudem ändert sich der Termin für das Freundschaftsspiel gegen den SC Paderborn. Nachdem dieser in die 1. Liga aufgestiegen ist, ist der 29. Juni hinfällig. Ein neues Datum ist noch nicht fix.