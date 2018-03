Dennis Erkner wird Trainer bei der SVG Göttingen

+ Engagiert am Spielfeldrand: Dennis Erkner am vergangenen Spieltag während des Spiels des SC Hainberg. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Wie die HNA bereits in ihrer Montagsausgabe vermutet hatte, ist von offizieller Seite nun auch bestätigt worden. Dennis Erkner, derzeit Trainer beim Fußball-Landesligisten SC Hainberg, wird zum 1. Juli 2018 neuer Trainer beim Oberligisten SVG Göttingen unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Denn die Sandweg-Elf ist Schlusslicht und kaum noch vor dem Abstieg in die Landesliga zu retten.