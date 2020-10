Eintracht Northeim tritt Mittwoch im Pokal bei Arminia Hannover an

Fußball: Anstoß um 19 Uhr im Soccerpark in Langenhagen

+ © Kaja Schirmacher Eine Nummer zu groß war am Sonntag Tabellenführer Egestorf-Langreder mit Kapitän Joshua Siegert (rechts), hier gegen den Northeimer Tristan Heine. © Kaja Schirmacher

Eine englische Woche haben die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim vor der Brust. Am Sonntag war man gegen Tabellenführer Egestorf-Langreder beim 0:4 am Ende klar unterlegen, am Mittwoch ab 19 Uhr hat man aber bereits die Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen.