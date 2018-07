Doppelschlag von Zimmermann: Eintracht Northeim im Finale

Nörten. Durch einen klaren 4:0 (1:0)-Sieg beim SSV Nörten ist Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim ins Finale des 13. Sparkasse Göttingen Cups eingezogen.

Am Freitag trifft das Team des am Montag abwesenden Trainers Philipp Weißenborn auf den Sieger des zweiten Halbfinales, das am Dienstag (19 Uhr) zwischen dem FC Grone und dem TSV Landolfshausen/Seulingen am Rehbach ausgetragen wird. Das Endspiel wird am Freitag (19 Uhr) beim SCW Göttingen in Weende ausgetragen.

Der gerade verpflichtete Mattis Daube brachte die Northeimer schon nach zwei Minuten mit einem fulminanten Schuss aus gut 20 Metern in den linken Torwinkel nach Vorlage von Silvan Steinhoff in Front. Danach hatte Nörten aber durch Lucas Duymelinck zwei gute Chancen in einer Partie, die mit viel Einsatz und auch Nickligkeiten geführt wurde. Rudolph kam in der Folge zu den nächsten Möglichkeiten für Eintracht, dessen Neuzugang Finn Lucas Rettstadt in der 35. Minute elfmeterreif gefoult wurde - der Pfiff blieb jedoch aus.

Zimmermann, geht' du voran - so hieß es kurz nach Wiederbeginn. Eintracht-Torjäger Melvin Zimmermann schlug wieder zweimal in nur 180 Sekunden zu. Erst verwertete er eine Rudolph-Flanke volley (48.), dann überwand er SSV-Keeper Dominik Hillemann per Lupfer zum 3:0 (50.). Damit war dieses Halbfinale vor 256 zahlenden Zuschauern durch Zimmermanns Cup-Treffer sieben und acht entschieden.

Grunert trifft zum 4:0

Nörten drängte aber aufs Ehrentor, hatte durch Duymelinck, Julian Keseling (Latte), Dennis Grube und Engelhardt noch Möglichkeiten zum Ehrentreffer. Paul Mähner und der eingewechselte Yannik Freyberg vergaben weitere Northeim-Chancen, ehe Grunert kurz vor Schluss ebenfalls per Heber zum 4:0 erfolgreich war. „In der ersten Halbzeit haben wir uns noch etwas schwergetan“, meinte Eintracht-Kapitän Christian Horst. Aushilfscoach Tim Schwabe: „Nörten stand erst gut. Anfang der zweiten Halbzeit waren wir aber gut drauf.“

SSV-Trainer Jan Diederich sprach von einem „anspruchsvollen Test. Ich bin nicht unzufrieden. Wir haben das Spiel lange offen gestaltet, gut dagegen gehalten. Als Generalprobe für unser Bezirkspokalspiel gegen die SVG Göttingen am nächsten Sonntag kann ich gut damit leben. Um das Aus bin ich nicht böse, so können wir unseren Akku noch ein bisschen aufladen.“ (haz/gsd)