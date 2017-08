Dreierpack in Cloppenburg

Am Ende souverän und verdient: Eintracht Northeim mit Paul-Luca Herrdum (links) und Florian Mackes gewann am Sonntag auch das zweite Spiel dieser Saison. Archivfoto: zij

Cloppenburg. Eintracht Northeim hat im zweiten Spiel der noch jungen Saison in der Fußball-Oberliga den zweiten Sieg eingefahren. Am Sonntagnachmittag setzte sich die Truppe von Trainer Malte Froehlich mit 3:0 (1:0) beim BV Cloppenburg durch.

„Wir waren heute nicht so konstant, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dafür sind wir aber sehr effizient gewesen. Die Chancen, die wir bekamen, haben wir eiskalt genutzt“, ordnete der Coach den zweiten Dreier ein. Dem stimmte sein Gegenüber, Petar Kosturkov, zu. „Northeim hat verdient gewonnen. Gar keine Frage. Dennoch denke ich, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Besonders bitter war, dass wir nach einem dummen Ballverlust in Rückstand geraten sind. Das hat das Spiel vielleicht entschieden.“

Köhler pariert Elfmeter

Und in der Tat hätte die Partie ganz früh einen völlig anderen Dreh bekommen können. Nach einem Schubser von Florian Mackes im Strafraum gab es Elfmeter für die Cloppenburger (7.), die in der Anfangsphase das aktivere Team stellten. Doch Keeper Moritz Köhler war beim Flachschuss von Kristian Westerveld in der anvisierten rechten Ecke zur Stelle und bewahrte seine Eintracht vor dem drohenden Rückstand.

Nach einer knappen halben Stunde machte es Northeim besser. Nach starker Vorarbeit von Melvin Zimmermann schob der mitgelaufene Hanno Westfal den Ball über die Linie (26.).

In Durchgang zwei sorgten die Gäste relativ schnell für klarere Verhältnisse. Während die Cloppenburger in den ersten Minuten nach Wiederbeginn versuchten, an die engagierte Vorstellung anzuknüpfen, war es Thorben Rudolph, der auf der Gegenseite erfolgreich war (55.).

Das traf den BVC ins Mark. Das Schlusslicht, das weiter ohne eigenen Torerfolg ist, glaubte nun wohl selbst kaum noch an die Wende. Wenn es nochmal richtig gefährlich wurde, dann meist vor Cloppenburgs Schlussmann Kay. In der 74. Minute musste dieser das dritte Mal hinter sich greifen, als Wiederhold abzog.

Malte Froehlich traf den Nagel auf den Kopf. „Wir haben heute sicher über weite Strecken kein schönes Spiel gesehen. Doch die Teams stehen am Anfang einer langen Saison. Wir haben 3:0 gewonnen, drei Punkte geholt und gut.“

Eintracht: Köhler - Mackes (46. Steinhoff), Horst, Baar, Ziegler - Herrdum (46. Wiederhold), Grunert, Rudolph, Westfal (77. Jäkel) - Zimmermann, Mähner

Tore: 0:1 Hanno Westfal (26.), 0:2 Thorben Rudolph (55.), 0:3 Martin Wiederhold (74.). (mwa)