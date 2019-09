1:2 Dritte Heimpleite für Eintracht Northeim

Northeim bleibt Vorletzter

+ © Kaja Schirmacher Rettung in höchster Not: Northeims Maurice Fiolka (Mitte) klärt vor Heeslingens Marco Sobolewski (li.). © Kaja Schirmacher

Northeim – Es bleibt dabei: Eintracht Northeim kommt in der Fußball-Oberliga nicht in Schwung. Am Sonntagnachmittag unterlag der Tabellenzweite der vergangenen Saison dem Heeslinger SC mit 1:2 (0:1).