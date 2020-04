Einfrieren statt abbrechen! Niedersachsens Fußballer sollen bis zum 1. September pausieren

Von der Winterpause direkt in die Sommerpause: Stimmen die niedersächsischen Kreise und Vereine zu, soll der Fußball mindestens bis Ende August ruhen.

Northeim – Eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen steht den niedersächsischen Fußballvereinen bevor. Die aktuell aufgrund der Coronakrise unterbrochene Saison 2019/2020 soll wohl, wenn es die Umstände dann zulassen, ab dem 1. September fortgesetzt werden. Einfrieren statt abbrechen lautet das Motto.

Eine offizielle Bestätigung von Seiten des niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) steht zwar aktuell noch aus, doch diese Entscheidung fiel laut Medienberichten am Freitagnachmittag bei einer virtuellen Tagung des NFV mit den 42 niedersächsischen Kreisvorständen. Nägel mit Köpfen will man in der nächsten Woche machen.

Bis dahin, so heißt es, soll die Zustimmung der rund 2600 Vereine Niedersachsens eingeholt werden. Fällt diese Entscheidung, wäre sie gültig für alle Spielklassen der Herren, Frauen und Jugendlichen von der Oberliga abwärts. Auch eine spätere Fortsetzung der Saison 19/20 nach dem 1. September sei denkbar. Selbst, wenn dies zur Konsequenz hätte, dass die folgende Spielzeit 2020/2021 komplett ausfiele.

Die klare Botschaft: Die aktuell unterbrochene Saison soll auf jeden Fall fortgesetzt und sportlich beendet werden. Ein Abbruch mit allen (auch sportgerichtlichen) Konsequenzen ist keine Option.

