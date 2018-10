Eintracht Northeim besiegt Arminia Hannover in Unterzahl mit 4:2

Northeim. Sechs Tore, ein Platzverweis, tolle Offensivszenen auf beiden Seiten: Die Partie der Fußball-Oberliga zwischen Eintracht Northeim und Arminia Hannover (4:2) war in jeder Hinsicht absolut sehenswert.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Im Pokalspiel (7:6 n. E.) war Eintracht-Keeper Christopher Meyer noch der umjubelte Held, im Punktspiel gegen Arminia verursachte er den frühen Rückstand. Bei einem langen Flanke kam er weit aus seinem Tor, kündigte lautstark an, den Ball zu holen, schaffte dies aber nicht. Delchad Jankir hatte keine Mühe, die Führung zu köpfen (7.). Danach ging es in einem intensiven Spiel hin und her, ehe der Northeimer Offensivdruck kurz vor der Pause endlich belohnt wurde. Silvan Steinhoff nutzte einen Fehler in der Gästedefensive und glich kurz vor der Pause aus.

Prompt nach Wiederbeginn hatte Meyer genügend Gelegenheiten, seinen Patzer auszubügeln - und tat das auch. Nach dem Platzverweis gegen Linus Baar (48.) traf erst Leon Heesmann zur Gästeführung (51.) sowie Sekunden danach Nils Hillemann zum Ausgleich. In der 66. Minute war es erneut Hillemann, der eine Kombination mit der ersten Northeimer Führung krönte. Fünf Minuten vor Ende staubte Paul Mähner nach einem Rudolph-Freistoß zum 4:2 ab.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Ja! Wer einen Platzverweis sowie den prompt folgenden Rückstand wegsteckt und die Partie dann noch 4:2 gewinnt, der hat das auch absolut verdient. Das war kämpferisch eine überragende Leistung der Northeimer.

Wie lief das Bruderduell zwischen Linus und Leander Baar?

Direkte Duelle auf dem Spielfeld gab es nur selten, dafür sorgten die Positionen. Während Linus in der Northeimer Viererkette ackerte, spielte Leander für die Arminia etwas offensiver. Unglücklich für die Gastgeber: Das Bruderduell war für Northeims Linus Baar nach 48 Minuten beendet. Nach einem taktischen Foul vor der Pause und einer unglücklichen zweiten Verwarnung direkt nach dem Seitenwechsel musste er mit Gelb-Rot runter.