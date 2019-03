Eintracht Northeim bleibt an der Tabellenspitze

Hildesheim – Eintracht Northeim hat in der Fußball-Oberliga seine komfortable Ausgangslage im Rennen um den Titelkampf zwar eingebüßt, bleibt aber dennoch Tabellenführer.

Der Spitzenreiter kam am Sonntagnachmittag beim VfV Hildesheim nur zu einem 0:0, zeigte aber in den letzten 20 Minuten in Unterzahl Moral. Weil zeitgleich der Verfolger HSC Hannover beim Tabellensiebten SC Spelle-Venhaus mit 2:1 gewann, liegen Northeim und Hannover nun punktgleich an der Tabellenspitze. Eintracht ist jetzt nur noch um ein Tor besser als das Team aus der Landeshauptstadt.

Northeims Trainer Philipp Weißenborn musste sein Erfolgsteam aus der Vorwoche gleich auf drei Positionen umbauen. Wegen einer Bronchitis trat Kapitän Christian Horst die kurze Fahrt nach Hildesheim gar nicht erst an. Mattis Daube war während der Woche ebenfalls krank, nahm zunächst ebenso auf der Reservebank Platz, wie der ebenfalls angeschlagene Nils Hillemann. Kein Wunder deshalb, dass Eintracht nur schleppend in die Partie fand. „In der ersten Hälfte hat nur Hildesheim gespielt. Da hatten wir Glück, dass wir keinen Gegentreffer kassierten“, bemängelte Weißenborn.

Nach der Pause folgte die beste Phase der Eintracht. Doch weder Melvin Zimmermann noch Carim Blötz brachten den Ball im Hildesheimer Netz unter. Und es kam noch schlimmer: Nach Flanke von Silvan Steinhoff entschied sich Paul Mähner zu einem spektakulären Scherenschlag. Weil sein Gegenspieler Sascha Hingerl aber einen Schritt schneller war, trat Mähner den Mittelfeldspieler des VfV vor die Brust und sah als Quittung die Rote Karte (75. Minute).

In Unterzahl beschränkten sich die Northeimer auf die Sicherung der Defensive – mit Erfolg. Denn in den letzten knapp 20 Minuten wurden die Gäste zwar weit in die Defensive gedrängt, mussten aber nur wenige brenzlige Situationen überstehen. Am Ende freute sich der Eintracht-Tross über einen hart erkämpften Punkt. „Der VfV hatte ein paar Distanzschüsse und nur wenige klare Chancen. Für uns war das hier ein Punktgewinn", kommentierte Weißenborn die Nullnummer.