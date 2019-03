Eintracht Northeim bleibt nach Remis weiter Tabellenführer in der Fußball-Oberliga

Northeim. Zwei Spiele und noch keine Niederlage: Nach dem torlosen Remis am Sonntagnachmittag beim VfV Hildesheim hat Eintracht Northeim nur noch ein Tor Vorsprung auf Platz zwei.

Statt zwei Punkte und zwei Tore Vorsprung auf Verfolger HSC Hannover trennt die Eintracht vom Tabellenzweiten aus der Landeshauptstadt nur noch ein Tor. Aber immerhin ist Eintracht weiter Spitzenreiter der Fußball-Oberliga und hat den Aufstieg in die Regionalliga weiter in der eigenen Hand.

„Hildesheim hat eine engagierte Leistung gezeigt, hat taktisch diszipliniert gespielt. Und sie haben im eigenen Stadion viele Mannschaften geschlagen, zumindest aber vor große Probleme gestellt. Das Remis ist für uns ein gewonnener Punkt. Vielleicht hätten wir letzte Saison so ein Spiel noch verloren“, meinte Eintracht-Coach Philipp Weißenborn über das Unentschieden.

Die Serie von Florian Mackes

Dabei hätte der Coach des Tabellenführers das Spiel eigentlich ganz entspannt an der Außenlinie verfolgen können. Immerhin stand mit Florian Mackes ein Spieler in der Startelf, der Niederlagen gar nicht mehr kennt. Wann immer der 24-Jährige in dieser Saison in der Startelf auflief, ging Eintracht nicht als Verlierer vom Feld. In seinen bislang zehn Einsätzen gab es acht Siege und zwei Unentschieden. „Diese Quote spricht für mich“, schmunzelt der Medizinstudent aus Göttingen, der sich aktuell den zentralen Platz in der Dreierkette gesichert hat und der im Oktober sein Staatsexamen anpeilt.

Mackes kann zwar auch Linksverteidiger spielen, fühlt sich aber im Zentrum deutlich wohler. „Ich spiele grundsätzlich da, wo mich mein Trainer aufstellt“, sagt Mackes, der im Sommer 2017 von der SVG Göttingen nach Northeim wechselte.

Nächste Bewährungsprobe gegen Bersenbrück

Am Sonntag (14 Uhr) wartet die nächste harte Bewährungsprobe für Mackes und Co. Denn dann gastiert mit dem TuS Bersenbrück der aktuelle Tabellenvierte im Gustav-Wegner-Stadion, gegen den es am Ostermontag im NFV-Pokal-Halbfinale auch um den Einzug in das Finale geht.

Und weil nach Bersenbrück am 17. März ein weiteres Heimspiel gegen den FC Hagen/Uthlede folgt, kann Eintracht in den kommenden zwei Wochen einen gewaltigen Schritt im Titelrennen unternehmen. Doch so weit denkt Mackes aktuell gar nicht. „Ich bin Gladbach-Fan. Unser Ex-Trainer Lucien Favre hat mal gesagt, dass er immer nur an das nächste Spiel denkt. So mache ich das auch. Wir wollen Bersenbrück schlagen, das ist das Wichtigste!“