Eintracht Northeim empfängt am Sonntag den MTV Wolfenbüttel

Northeim – Als Tabellenführer der Fußball-Oberliga geht der FC Eintracht Northeim in die Partie, die am Sonntagnachmittag im heimischen Gustav-Wegner-Stadion angepfiffen wird. Gegner ab 14 Uhr ist der MTV Wolfenbüttel. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Partie?

Dank des 3:0-Sieges am vergangenen Sonntag in Oythe sind die Northeimer zurück auf Platz eins. Der HSC Hannover, der zuletzt je 0:0 in Heeslingen sowie auch zuhause gegen Delmenhorst spielte, folgt ein Pünktchen dahinter. Mit dem MTV Wolfenbüttel geht es für die Eintracht gegen den dritten Aufsteiger in Serie. Die Gäste als Tabellen-14. schweben - wie fast die halbe Liga - in Abstiegsgefahr. 23 Punkte aus 21 Partien sind für einen Neuling zwar nicht übel, das reicht aber in dieser ausgeglichenen Spielklasse aktuell lediglich für den drittletzten Platz.

Ist Northeim also der klare Favorit?

Ja. Wenn der Erste gegen den 14. spielt, dann kommt man daran natürlich nicht vorbei. Zumal der MTV bisher in fremden Stadien nur wenig Angst und Schrecken verbreitet hat. Lediglich neun Punkte holte Wolfenbüttel auswärts. Doch Vorsicht: Erst vor zwei Wochen kam Hagen/Uthlede mit einer ähnlichen Bilanz ins Gustav-Wegner-Stadion. Das Ergebnis ist bekannt. Hagen siegte mit 2:0 und klaute der Heimelf drei eigentlich eingeplante Punkte.

Wie lief das Hinspiel gegen Wolfenbüttel?

Eine gute halbe Stunde wie erwartet. Durch einen Treffer von Thorben Rudolph führte Northeim 1:0, ehe der MTV die Partie drehte und zehn Minuten vor dem Ende seinerseits völlig überraschend 4:1 vorn lag. Nils Hillemann und Finn Rettstadt stellten zwar im Endspurt noch den Anschluss zum 3:4 her, doch für Zählbares reichte es nicht mehr.

Die Pleite kam doch ziemlich überraschend. Denn lediglich vier Tage zuvor hatten sich die beiden Klubs an selber Stelle im Viertelfinale des Pokals gegenübergestanden. Und damals hatten die Eintracht-Jungs beim 3:0-Sieg eigentlich keine Mühe und beherrschten die Partie deutlich. Im Duell um Punkte wendete sich das Blatt.

Was gibt es sonst im Eintracht-Lager?

Neben dem Aufstiegsrennen haben die Northeimer noch ein zweites großes Ziel: den DFB-Pokal. Um den vorletzten Schritt dorthin zu machen, muss Ostermontag (22. April) ab 15 Uhr das Halbfinal-Heimspiel gegen TuS Bersenbrück gewonnen werden.

Für diese Partie erwartet die Eintracht zahlreiche Zuschauer. Daher wurde ein Kartenvorverkauf eingerichtet, der bereits läuft. Ein Sitzplatz auf der Tribüne kostet für diese Begegnung zwölf Euro (ermäßigt: zehn), einen Stehplatz gibt es für acht Euro (ermäßigt: sieben). Vorverkaufsstellen sind Sport Kuck, Northeim Touristik und das Restaurant Testa´s. Auch am Rande des Spiels am Sonntag können natürlich Karten gekauft werden.