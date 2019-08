Eintracht Northeim empfängt Schlusslicht Kickers Emden

Northeim – Nach zwei Auswärtsspielen darf Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim an diesem Wochenende endlich mal wieder daheim ran. Zu Gast im Gustav-Wegner-Stadion ist am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr (!) - und damit eine Stunde später als gewöhnlich - die Vertretung vom BSV Kickers Emden. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Begegnung?

Lässt man die nach drei Spieltagen nur bedingte Aussagekraft der Tabelle mal außen vor, dann steigt am Sonntag am Rhumekanal ein Kellerduell: der gastgebende 15. und Viertletzte (drei Zähler) empfängt das punktlose Schlusslicht der 5. Liga. Dies belegt eindrucksvoll, dass beide Klubs mit dem bisherigen Saisonverlauf wohl kaum zufrieden sein dürften.

Was kann man zu den Kickers sagen?

Emden kam in den Genuss, als Nachrücker in die Oberliga aufzusteigen. In der Landesliga Weser-Ems hatte der BSV mit zehn Punkten Rückstand dem SV Bevern die Meisterschaft überlassen müssen. Weil der aber nicht aufsteigen wollte, durften die Kickers dies tun. Kurios: Erst am letzten Spieltag verdrängte Emden dank des besseren Torverhältnisses TuS Lohne vom zweiten Platz.

In der neuen Liga läuft es mit Blick auf die Ergebnisse bisher ganz und gar nicht (1:2 gegen Uphusen, 0:3 bei FT Braunschweig, 1:2 gegen Spelle). Trainer und Ex-Profi Stefan Emmerling (249 Bundes- und 106 Zweitligaspiele, unter anderem für Kaiserslautern, Hannover 96 und den MSV Duisburg) nimmt daher auch kein Blatt vor den Mund. „Es gibt nach drei Niederlagen nichts schönzureden. Dieser Start ist miserabel. Aber meine Mannschaft hat bisher in jedem Spiel bewiesen, dass sie konkurrenzfähig ist. Wir werden konzentriert weiterarbeiten und irgendwann den Bock umstoßen.“ Aus Northeimer Sicht möchte man hinzufügen: „Aber doch bitte noch nicht an diesem Sonntag.“

Was gibt es aus dem Northeimer Lager zu berichten?

Da hat die erste halbe Stunde mit vier Gegentreffern vergangenen Sonntag in Wolfenbüttel belegt, dass das neuformierte Team noch Zeit braucht. Die Hoffnung, nach dem 1:0-Erfolg in Uphusen auf dem Weg der Besserung zu sein, zerplatzte jäh. Die dicken Patzer in der Defensive müssen ausgemerzt werden, zudem muss der Knoten in der Offensive platzen. Vielleicht klappt’s ja am Sonntag.

Und wie sieht es personell aus?

Da muss Tim Tautermann, der seinen Job in Wolfenbüttel gut gemacht hat, seinen Platz zwischen den Pfosten wohl wieder räumen. Christopher Meyer ist aus dem Urlaub zurück. Dafür fällt nun Carim Blötz aus diesem Grund aus. Nicht sicher ist, ob Hanno Westfal und Raoul Fricke dabei sein können. Weiterhin fehlen werden Christian Horst, Melvin Zimmermann, Julian Kratzert sowie Jannik Strüber.