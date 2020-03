Eintracht Northeim entlässt Trainer Simon Schneegans

Verein stellt Coach mit sofortiger Wirkung frei - Nachfolge noch offen

+ © Ottmar Schirmacher Die Wege von Trainer Simon Schneegans und Eintracht Northeim haben sich getrennt. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Simon Schneegans getrennt. Das teilte der Klub am Donnerstagmorgen mit. Die Entscheidung traf der Vorstand am Dienstagabend, Schneegans wurde am Mittwoch informiert.