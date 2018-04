Eintracht Northeim erwartet Samstag den Dritten aus Bersenbrück

Northeim. Nach mittlerweile vier Spielen ohne Sieg will Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim endlich zurück in die Erfolgsspur. Gelingen soll das am Samstagnachmittag ab 16 Uhr im Heimspiel gegen TuS Bersenbrück. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Begegnung?

Der Gast aus Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) war lange Zeit ein ganz heißer Kandidat für den Aufstieg in die Regionalliga. Bis die Vereinsführung im März bekannt gab, aus wirtschaftlichen Gründen keine Lizenz für die 4. Liga zu beantragen. Damit war dem TuS von jetzt auf gleich die sportliche Perspektive genommen. Danach ist die Truppe kurzzeitig aus dem Tritt geraten, hat sich aber längst wieder gefangen und ist aktuell starker Dritter. Vergangenen Sonntag gab es einen 5:1-Heimsieg gegen Sulingen, am Mittwoch folgte ein starker 2:0-Auswärtserfolg im Nachholspiel bei Arminia Hannover. Der dürfte zusätzlichen Auftrieb geben, da die Tore von Emil Jula und Max Tolischus erst in der hektischen Schlussphase fielen.

Die Eintracht (elf Siege, drei Remis, elf Niederlagen) ist nach den wenig erfolgreichen vergangenen Wochen Siebte und hat mit 36 Punkten weder nach oben noch nach unten in der Tabelle irgendwelche Ambitionen im Endspurt der langsam aber sicher ausklingenden Saison.

Wie endete das Hinspiel zwischen diesen Teams?

Das entschieden die Northeimer am 29. Oktober mit 3:1 für sich. Neben einem Eigentor der Gastgeber waren damals Melvin Zimmermann und Thorben Rudolph erfolgreich. In der Serie davor, die Bersenbrück als Aufsteiger als Achter beendete, siegte der TuS im Gustav-Wegner-Stadion mit 3:1. In Bersenbrück gab es damals ein 2:2. Erfolgreichster Torschütze ist Bulani Malungu (zehn Treffer).

Was für Spiele hat die Einttracht in dieser Serie noch vor sich?

Nach dem Duell mit Bersenbrück geht es am Sonntag, 6. Mai, daheim gegen Sulingen. Drei Tage später (Mittwoch, 9. Mai) wird das Derby bei der SVG Göttingen nachgeholt. Das letzte Auswärtsspiel führt die Jungs am Sonntag, 13. Mai, zum ambitionierten VfL Oldenburg, ehe die Runde am Pfingstsamstag, 19. Mai, daheim gegen den MTV Gifhorn abgeschlossen wird.

Wie ist die Lage in der Oberliga?

Da deuten sich oben und unten dramatische Entscheidungen an. Lupo Martini Wolfsburg (48), Wunstorf (48 bei einem Spiel weniger) und Oldenburg (46), die Meister und Relegationsteilnehmer unter sich ausmachen, sind lediglich durch zwei Zähler getrennt. Und auch im Kampf um den Klassenerhalt geht es nicht weniger spannend zu. Delmenhorst hat als Zehnter nur drei Punkte Vorsprung auf Northeims nächsten Gegner Sulingen (6. Mai), der als Drittletzter derzeit absteigen müsste. Celle (19) und die SVG Göttingen (16) sind nur noch theoretisch zu retten.