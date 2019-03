Eintracht Northeim erwartet TuS Bersenbrück zum Spitzenspiel

Glückwunsch zum Heimsieg: So wie hier Thorben Rudolph, Nils Hillemann, Carim Blötz und Marc-Jannick Grunert (von links) wollen sich die Spieler v on Eintracht Northeim am Sonntag nach dem Heimspiel gegen den TuS Bersenbrück zu drei Punkten gratulieren.

Northeim – Jetzt gilt’s für die Fußballer von Eintracht Northeim! Mit einem Heimsieg am Sonntag (14 Uhr) über den TuS Bersenbrück können die Südniedersachsen einen großen Schritt in Sachen Titelgewinn in der Oberliga und Aufstieg in die Regionalliga unternehmen.

Denn dann hätte Eintracht aller Voraussicht nach nicht nur ihre Tabellenführung verteidigt, sondern mit Bersenbrück auch einen von nur noch wenigen Aufstiegskonkurrenten endgültig abgehängt.

„Für uns ist das ein extrem wichtiges Spiel“, sagt Northeims Trainer Philipp Weißenborn mit Blick auf die Tabelle. Denn mit einem Sieg könnten die Northeimer ihren Neun-Punkte-Vorsprung auf den TuS auf schier uneinholbare zwölf Zähler ausbauen. „Das wäre dann bei nur noch neun ausstehenden Partien ein wirklich schwer aufholbarer Rückstand“, vermutet Northeims Trainer.

Doch vor dem angepeilten Sieg erwartet Eintracht eine Menge Arbeit. Denn TuS zählt in der ausgeglichenen Oberliga durchaus zu den besseren Teams, auch wenn die Auswärtsstatistik des Tabellenvierten Schwächen offenbart. In zehn Partien in der Fremde holte TuS bislang nur elf Punkte, kassierte bei fünf Unentschieden aber auch erst drei Niederlagen in der Fremde.

Derartige Statistiken nehmen die Spieler des Spitzenreiters zwar zur Kenntnis, mehr aber auch nicht. „Wir wissen, dass wir zu Hause stark sind“, sagt Northeims Trainer mit Blick auf die acht Siege in neun Partien des heimstärksten Teams der Liga. Doch Philipp Weißenborn weiß aus eigener Erfahrung auch, dass Bersenbrück an einem guten Tag fast jedes Team schlagen kann. Immerhin gewann TuS das Hinspiel mit 2:0. „Sie haben eine gute Ordnung, haben einige abgezockte Spieler in ihren Reihen und sind vorne gefährlich.“

Das Eintracht-Lazarett hat sich rechtzeitig zum Spitzenspiel, das aller Voraussicht nach auf dem Kunstrasen stattfinden wird, wieder gelichtet. Yannik Freyberg und Martin Wiederhold sind am Sonntag wieder dabei. Christian Horst dagegen plagt sich immer noch mit den Folgen einer Bronchitis. Ob der Kapitän und Innenverteidiger, der zuletzt beim 0:0 in Hildesheim fehlte, gegen Bersenbrück wieder auflaufen kann, ist noch unklar. Mattis Daube wird dieses Spiel wegen einer Gelbsperre verpassen und Paul Mähner hat für seinen Platzverweis in Hildesheim zwei Spiele Sperre bekommen.

An der Zielsetzung werden aber auch die Personalsorgen nichts ändern. Weißenborn: „Wir wollen unbedingt gewinnen, denn wir sind der Tabellenführer.“ raw