Eintracht Northeim: Freitag Punktspiel in Uphusen, Samstag Hochzeit

Beim erste Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Oberliga trifft der FC Eintracht Northeim auf TB Uphusen.. Gespielt wird Freitag ab 19 Uhr. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Warum rollt der Ball bereits am Freitag?

Um diesen Termin hatte die Eintracht gebeten. Und das aus gutem Grund. Nach der standesamtlichen Trauung am Mittwoch findet am Samstag nämlich der zweite Teil der Hochzeit von Eintracht-Kapitän Christian Horst und seiner Frau Yannika statt. Und damit die Kicker das junge Eheglück kräftig feiern können, wurde das Punktspiel auf Freitagabend vorgezogen.

Wie ist Gegner Uphusen in die noch junge Saison gestartet?

Mit wechselhaftem Erfolg. TBU musste (wie Northeim) bereits in der Qualirunde des Niedersachsenpokals ran, nahm die erste Hürde SV Brake jedoch souverän (3:0). Das Aus kam im Achtelfinale: 1:2 vor heimischem Publikum gegen Oberliga-Aufsteiger Kickers Emden. Bereits eine Woche später beim Punktspielstart hatten die Jungs von Trainer Fabrizio Muzzicato Gelegenheit zur Revanche - und nutzten diese. Uphusen gewann bei den Ostfriesen 2:1 und tütete damit die ersten drei Punkte ein. Darauf wartet die Eintracht noch.

Wie erfolgreich war Northeim vergangene Saison gegen diesen Gegner?

Mäßig. Der Vizemeister holte gegen den Turnerbund (TB), der bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen musste und letztlich als glücklicher Zwölfter über die Ziellinie ging, drei von sechs möglichen Punkten. Die sicherte Melvin Zimmermann mit seinem Treffer zum 1:0-Erfolg in Uphusen am 7. April. Den Vergleich im Gustav-Wegner-Stadion hatte der Gegner am 14. Oktober 2018 etwas überraschend mit 3:1 für sich entschieden.

Auf was für ein Spiel müssen sich die Eintracht-Kicker gefasst machen?

Northeims Trainer Simon Schneegans rechnet mit einem kampfbetonten Duell. Um sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, baut er darauf, dass seine Jungs an die zweite Halbzeit aus dem Duell gegen Arminia Hannover anknüpfen, als es fast gelang, nach einem 0:3 noch einen Punkt zu holen. Ein Erfolg in Uphusen wäre extrem wichtig, um Diskussionen über einen möglichen Fehlstart erst gar nicht aufkommen zu lassen. Soll das gelingen, müssen die Fehler in der Defensive abgestellt werden, die bereits zu neun Gegentreffern in den bisher drei Pflichtspielen geführt haben.

Der Gegner freut sich auf das Duell, hat aber Respekt. „Das ist ein richtiges Brett. Zumal ich davon ausgehe, dass die Eintracht extrem motiviert sein wird, da sie zum Auftakt auf eigenem Platz verloren hat“, wird Trainer Muzzicato in der heimischen Presse (Kreiszeitung) zitiert.