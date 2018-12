Eintracht Northeim geht zufrieden in die Winterpause

Northeim. Der Blick auf die Tabelle der Fußball-Oberliga dürfte im Lager des FC Eintracht Northeim in den nächsten Wochen und Monaten für das eine oder andere Lächeln sorgen. Denn seit dem 2:0-Sieg vom Sonntagnachmittag gegen den 1. FC Wunstorf im letzten Spiel des Jahres steht fest, dass die Kicker vom Rhumekanal als Tabellenführer in die Winterpause gehen. Dafür sorgt die um einen Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Verfolger HSC Hannover.

Dabei waren die letzten 90 Minuten Oberligafußball im Jahr 2018 im Gustav-Wegner-Stadion sicher nicht die besten. „In der ersten Halbzeit haben wir eine gute Leistung gezeigt. Damit war ich sehr zufrieden. Nach der Pause war das anders. Da hat Wunstorf alles versucht, um den 0:2-Rückstand noch irgendwie zu drehen“, sagte Trainer Philipp Weißenborn. „Aber das unterscheidet uns von der vergangenen Saison. Wir schaffen es aktuell, taktisch diszipliniert zu bleiben. Wir haben defensiv weiter sicher gestanden. Und dann gewinnt man so ein Spiel eben glanzlos mit 2:0. Das war sicherlich nicht schön, aber bringt drei Punkte. Und damit sind wir zufrieden.“

Die Gäste aus Wunstorf erkannten die Niederlage an. „In den ersten 45 Minuten waren wir nicht im Spiel, haben das aber nach der Pause ordentlich gemacht. Leider haben wir zu wenige gute Chancen herausgespielt. Letztlich geht das Ergebnis so in Ordnung“, sagte Trainer Jens Ullmann.

Das nächste Pflichtspiel der Northeimer steigt am Sonntag, 24. Februar, wenn der Tabellenvierte SV Atlas Delmenhorst nach Südniedersachsen reist.