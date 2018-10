Eintracht Northeim gewinnt 3:1 in Heeslingen

Dritter Sieg in Serie festigt Tabellenplatz zwei

+ © Kaja Schirmacher In der Erfolgsspur: Eintracht Northeim mit Florian Mackes (rechts), hier im Heimspiel gegen Arminia Hannover, gewann am Mittwoch 3:1 in Heeslingen. © Kaja Schirmacher

Heeslingen. Eintracht Northeim hat seinen zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Oberliga verteidigt. Das Team fuhr am Mittwoch mit dem 3:1 nach 0:1-Halbzeitrückstand beim Heeslinger SC den dritten Sieg in Serie ein.