Eintracht Northeim hat Samstag den 1. FC Wunstorf zu Gast

Northeim. Nach zwei Auswärtsspielen mit eher dürftigen Ergebnissen (0:2 in Uphusen, 0:0 in Vorsfelde) dürfen die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim wieder im heimischen Gustav-Wegner-Stadion ran. Sie haben am Samstag ab 16 Uhr den 1. FC Wunstorf zu Gast.

Warum findet die Partie zur eher ungewohnten Heimspielzeit am Samstag statt?

Die Begegnung war ursprünglich für Sonntag angesetzt, wurde auf Wunsch der Northeimer jedoch einen Tag vorgezogen. Die Eintracht will so den Sportfans der Stadt den Besuch des Heimspiels der Drittliga-Handballer des NHC ermöglichen, die am Sonntag ab 17 Uhr in der Göttinger S-Arena gegen den TV Großwallstadt spielen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Spiel?

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien haben die Gastgeber den Kontakt nach oben ein wenig verloren. Sie sind zwar weiter Sechste, haben für ihre 36 Punkte aber bereits 23 Einsätze benötigt. Wunstorf wirkt auf den ersten Blick als Fünfter mit nur zwei Zählern mehr auch nicht deutlich ambitionierter. Doch bedenkt man, dass der 1. FC noch drei Nachholspiele in der Hinterhand hat, wird schnell deutlich, dass der Eintracht-Gegner zu den ganz heißen Titel- und Aufstiegskandidaten zählt.

Was erwartet Trainer Weißenborn von dem Duell?

Der war vergangenen Sonntag erst mal froh, dass seine Jungs nach dem schwachen Uphusen-Auftritt in Vorsfelde von der Einstellung und Körpersprache her ganz anders aufgetreten sind. Dass es nun jedoch nicht mehr gegen einen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel, sondern gegen einen der Großen der Liga geht, macht ihm keine Angst. Im Gegenteil: „Wenn wir von unseren zwei Niederlagen gegen Spelle mal absehen, haben wir gegen Teams von oben eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Ich hoffe, das untermauern wir auch am Samstag gegen Wunstorf.“

Wie sieht es personell bei den Gastgebern aus?

Da kehrt Linus Baar nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Innenverteidigung. Damit kann Aushilfe Thorben Rudolph wieder seinen normalen Job in der Offensive übernehmen. Fraglich ist Melvin Zimmermann.

Wie lief der erste Vergleich zwischen diesen Clubs?

Da trumpften die Northeimer groß auf und siegten 3:1. Steinhoff, Grunert und Rudolph trafen. Die Partie war für die Eintracht damals eine ganz besondere. Am Tag zuvor war Trainer Malte Froehlich entlassen worden. Keine 24 Stunden später gab die Mannschaft mit dem Auswärtssieg die sportliche Antwort.

Wie ist Wunstorf derzeit drauf?

Gut. Aus den vier Spielen des Jahres gab es zehn Punkte: 3:1 gegen Vorsfelde und Heeslingen, 6:3 gegen die SVG Göttingen sowie 0:0 gegen Bersenbrück.