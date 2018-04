Eintracht Northeim kassiert Auswärtsniederlage in Uphusen

Zum Haare raufen! Trainer Philipp Weißenborn war mit der Leistung seiner Jungs am Montag in Uphusen alles andere als zufrieden.

Uphusen. Fußball-Oberligist Eintracht Northeim hat seinen positiven Trend der vergangenen Wochen (sieben Punkte aus drei Spielen) am Ostermontag nicht fortgesetzt. Nach einer schwachen Vorstellung setzte es beim abstiegsbedrohten Turnerbund (TB) Uphusen eine 0:2 (0:0)-Niederlage.

„Das war eine ganz schlechte Leistung. Heute hat es einfach an allem gefehlt“, kritisierte Trainer Philipp Weißenborn.

Dass die Northeimer, die ja durchaus noch ein wenig Kontakt nach oben in der Tabelle haben, beim Drittletzten antraten, war nie zu sehen. Wie schon in der Vorwoche gegen Celle war von den spielerischen Möglichkeiten nichts zu sehen. Im Gegenteil: Nach 90 Sekunden bewahrte der Pfosten die Gäste vor dem frühen Rückstand. Und auch in der Folge war TB tonangebend. Daran änderte selbst die rote Karte gegen Denker nichts (24.). Der sah beim allein aufs Tor zueilenden Hillemann keine andere Möglichkeit, als diesen zu foulen.

Auch zu zehnt waren es jedoch die Uphusener, die die dickste Gelegenheit des ersten Durchgangs verzeichneten: Nach schönem Pass aus dem Mittelfeld war Celik schon an Keeper Strüber vorbei, schoss dann aber Eintracht-Kapitän Horst an, der die kurze Ecke geschickt zu machte.

Die erste nennenswerte Aktion nach dem Seitenwechsel gehörte Northeim, allerdings endete der Konter über Hillemann am weit aus seinem Tor gekommenen Keeper Ahlers-Ceglarek. Ohnehin erwies sich dies als Strohfeuer. Denn auch danach war es Uphusen, das in den Zweikämpfen griffiger war und gefälliger kombinierte. Für die Belohnung sorgte die Heimelf in der 62. Minute: Den ersten Versuch von Rockahr parierte Strüber noch, beim Nachschuss von Artmann war er machtlos.

Ein Aufbäumen der Gäste war auch danach nicht zu sehen. Selbst mit zunehmender Spieldauer war nicht zu merken, dass die Truppe letztlich über eine Stunde in Überzahl agiert hatte. Spätestens das 2:0 durch Becker (84.) beseitigte die letzten Zweifel an Uphusens völlig verdientem Heimsieg.

Eintracht: Strüber - Steinhoff, Baar, Horst, Jäkel (46. Herrdum) - Szagun - Wiederhold (46. Grunert), Blötz, Rudolph, Mähner - Hillemann

Tore: 1:0 Artmann (62.), 2:0 Becker (84.).