Eintracht Northeim nach Führung 2:2 in Delmenhorst

Delmenhorst. Ein Punkt ist besser als keiner – diese Erkenntnis macht am Samstagnachmittag die Oberliga-Fußballer von Eintracht Northeim. Beim 2:2 (1:1) bei Atlas Delmenhorst rannten die Südniedersachsen erst einem frühen Rückstand hinterher, drehten nach der Pause aber komplett die Partie und kassierten zehn Minuten vor dem Ende noch den Ausgleich. Mit dem ersten Auswärtspunkt nach der Winterpause war Northeims Trainer Philipp Weißenborn aber zufrieden. „Angesichts der widrigen Umstände war das ein sehr schwieriges Spiel, das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung.“

Alles andere als in Ordnung war dagegen der Start in das turbulente Duell, das auf einem erstaunlich gut bespielbaren Platz stattfand, das aber unter dem starken Wind litt. Denn nach dem ersten Angriff nutzten die Gastgeber clever die erste Standardsituation zum 1:0. Patrick Degen hob einen Eckstoß Richtung Fünfmeterraum, mit Windunterstützung senkte sich das Leder genau in den Torwinkel. „Eine Windböe drückte den Ball ins Tor. Kein Vorwurf an unseren Keeper oder unsere Defensive“, beurteilte Weißenborn die Szene.

Aus dem Spiel heraus hatten die Delmenhorster, die das Hinspiel in Unterzahl beim 3:0-Auswärtssieg klar dominierten, nichts zu bieten. Dafür kam die Eintracht immer besser ins Spiel. Nach etwas mehr als einer halben Stunde löste sich Martin Wiederhold von seinem Gegenspieler und köpfte unbedrängt zum Ausgleich ein.

Querschläger zum Ausgleich

„Wir haben einige Szenen nicht konsequent zu Ende gespielt“, bemängelte Weißenborn zum Spiel seiner Mannschaft, die nach der Pause die Partie komplett drehte, als Nils Hillemann nach Zuspiel von Luka Szagun zum 1:2 (75.) traf. Zum Sieg reichte es aber nicht. „Das ist schade, denn Atlas war nur bei zwei Standardsituationen gefährlich“, kommentierte Weißenborn den Ausgleich durch den erst 14 Minuten zuvor eingewechselten Lars Scholz. Der wurde von einem Querschläger an der Hüfte getroffen, von wo das Leder genau neben den Pfosten zum 2:2 abprallte.

Am Ende musste das auswärtsstärkste Team der Liga über den einen Punkt in der Windlotterie noch froh sein. Denn in der Schlussminute klärte Karim Blötz per Kopf in höchster Not.

Eintracht: Strüber - Westfal, Horst, Baar, Steinhoff (46. Jäkel) - Szagun - Wiederhold, Blötz, Grunert, Hillemann - Rudolph.

Tore: 1:0 Degen (3.), 1:1 Wiederhold (32.), 1:2 Hillemann (75.), 2:2 Scholz (80.). (raw)